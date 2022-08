Botafogo-SP e Figueirense vencem e se mantém firme no G-8 da Série C; Confira os demais resultados deste domingo Vitória tropeçou em casa e Brasil de Pelotas continua na lanterna







Neste domingo foram realizados mais jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O destaque da rodada foi o tropeço do Vitória (só empatou com o ABC) dentro de casa e que complicou o Leão mirando a classificação para próxima fase e os triunfos do Botafogo-SP e Figueirense, que venceram dentro de casa e firmaram ainda mais sua posição dentro do G-8.

Confira os resultados:

​

Botafogo-SP 2 x 1 Volta Redonda

Floresta 2 x 1 Brasil de Pelotas

Vitória 2 x 2 ABC

Figueirense 3 x 2 São José

Aparecidense 1 x 3 Atlético-CE

