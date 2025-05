Botafogo-SP busca embalo e Amazonas tenta primeira vitória na Série B

Dois jogos dão sequência nesta segunda-feira à sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP recebe o Athletic, enquanto, em Manaus, o Amazonas enfrenta o CRB. As partidas envolvem times em situações distintas na tabela, mas com algo em comum: a urgência pela recuperação ou afirmação na competição.

O Botafogo-SP tenta aproveitar o embalo da primeira vitória na competição. Na última rodada, o time goleou o Athletico-PR por 4 a 1 e finalmente desencantou na Série B. Com cinco pontos, a equipe paulista ainda convive com o risco da zona de rebaixamento e precisa vencer novamente para ganhar fôlego e se manter fora da zona da degola.

O adversário desta noite, o Athletic, também busca sair da parte de baixo da tabela. Com apenas três pontos somados, o time mineiro ocupa uma das posições dentro da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Roger Silva vem de derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, fora de casa, e sabe que precisa reagir para não se distanciar dos concorrentes diretos.

Mais tarde, na Arena da Amazônia, o Amazonas tenta sua primeira vitória na Série B. Lanterna da competição com apenas dois pontos em seis rodadas, o atual campeão amazonense vive uma fase crítica e já vê a permanência na segunda divisão como um desafio cada vez mais árduo. O duelo desta segunda é tratado internamente como decisivo.

O CRB será o adversário da equipe manauara. Apesar da fase ruim recente – são três jogos seguidos sem vitória -, o time alagoano faz uma campanha sólida e soma 11 pontos, brigando diretamente por um lugar no G-4. Para manter o ritmo e não se distanciar dos líderes, vencer fora de casa se tornou uma necessidade.

O técnico Eduardo Barroca espera uma atuação mais consistente do CRB. A equipe teve boas atuações nas primeiras rodadas, mas perdeu rendimento nas últimas semanas. Diante do lanterna, o time aposta na experiência e na força do seu meio-campo para retomar o caminho das vitórias e aumentar a confiança do elenco.