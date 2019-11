Botafogo-SP anuncia Wagner Lopes como treinador para 2020

Menos de 24 horas depois de encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar por 3 a 3 com o Paraná, em Curitiba, o Botafogo-SP anunciou na tarde deste sábado o acerto com o técnico Wagner Lopes.

Durante a semana, o clube já havia revelado que Hemerson Maria não iria continuar para a próxima temporada – seu destino deve ser a Chapecoense. Desde então, o nome de Lopes ganhou força nos bastidores do estádio Santa Cruz.

Sem clube desde que deixou o Atlético-GO em outubro – o time era o terceiro colocado na Série B -, Wagner Lopes tem 50 anos e vai para sua segunda passagem pelo Botafogo. A primeira foi em 2014, quando o time caiu nas quartas de final do Paulistão.

Ex-jogador de São Paulo e inúmeros clubes japoneses, tanto que se naturalizou e defendeu a seleção daquele país na Copa do Mundo de 1998, Wagner Lopes treinou Joinville, Paraná, Bragantino, Sampaio Corrêa, Goiás, Criciúma, Paulista e São Bernardo, além do Atlético-GO.