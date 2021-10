Botafogo sorteia camisa autografada por Luis Suárez, do Atlético de Madrid, para sócios

O Botafogo tenta atrair mais sócios-torcedores com prêmios e fatores que vão além do campo. O clube anunciou o sorteio de uma camisa do Alvinegro autografada por Luis Suárez, atacante do Atlético de Madrid-ESP e da seleção do Uruguai.

Todos as pessoas do “Camisa 7”, programa de associados do Alvinegro, podem participar. A plataforma possui uma espécie de pontos e o associado interessado troca estes pontos para entrar no sorteio e tentar a sorte de vencer o prêmio.

Luis Suárez, vale lembrar, ganhou uma camisa autografada do Botafogo quando o Uruguai jogou no Estádio Nilton Santos na última Copa América, realizada em junho no Brasil.

O uniforme colocado à disposição pelo Botafogo vem com o nome de Suárez, o número 9 e, claro, o autógrafo do atacante.

