Botafogo só empata com o Atlético-MG e vê distância na liderança para o Palmeiras diminuir

Mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo, o Botafogo ficou no empate sem gols com o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte, e vê agora o vice-líder Palmeiras mais próximo nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

Em uma partida onde o time mineiro apenas se defendeu em função da expulsão de Rubens, a equipe carioca carioca pressionou o tempo inteiro, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Éverson, que garantiu o 0 a 0 com grandes intervenções.

Diante da igualdade no placar, a diferença do primeiro colocado para o seu seguidor mais próximo é de apenas dois pontos. Isso graças à vitória do Palmeiras sobre o Bahia nesta quarta-feira, pelo placar de 2 a 1. Na classificação, os cariocas contabilizam 69 pontos contra 67 do adversário paulista.

Em uma reta final que promete fortes emoções, Botafogo e Atlético-MG (finalistas da Libertadores) voltam a campo pela competição neste final de semana. No sábado, a equipe do Rio recebe o Vitória no Engenhão. No mesmo dia, o Atlético-MG viaja até a capital paulista para desafiar o São Paulo no estádio do MorumBis. O Palmeiras vai atuar como visitante e enfrenta o Atlético-GO fora de casa também no sábado.

Com a MRV Arena interditada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa dos incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil, o Atlético-MG teve de enfrentar o Botafogo no estádio Independência com os portões fechados.

Desfalcado de Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas, que foram defender suas respectivas seleções nos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Atlético-MG pouco ameaçou a meta defendida pelo goleiro John.

As duas melhores chances da etapa inicial vieram dos pés do botafoguense Almada. Na primeira tentativa, o argentino chutou forte da entrada da área e Éverson salvou. Depois, em cobrança de falta, ele quase carimbou a trave atleticana.

Luiz Henrique era a principal válvula de escape do Botafogo nas arrancadas pelas pontas. E foi graças a seus dribles que o time alvinegro conseguiu uma importante vantagem no final do primeiro tempo. Sem conseguir neutralizar o atacante, o lateral-esquerdo Rubens fez duas faltas seguidas no rival botafoguense, levou dois cartões amarelos e foi expulso antes do intervalo.

Com um homem a menos, Gabriel Milito teve de recompor a defesa e sacou o atacante Paulinho para a entrada do defensor Igor Rabello no Atlético-MG. Artur Jorge também mexeu. Para tornar a equipe mais aguda, ele trocou o meia Eduardo pelo atacante Júnior Santos.

Com mais volume de jogo, o líder do campeonato começou a chegar com perigo e perdeu grande chance de abrir o placar aos 15 minutos. Em jogada trabalhada, Vitinho surgiu na área sem marcação pela direita e cabeceou com perigo. Melhor em campo, Éverson fez linda defesa e mandou a bola para escanteio.

Com 15 finalizações contra apenas uma do Atlético-MG até a metade do segundo tempo, o Botafogo virou o dono do confronto. Sem força para ir ao ataque, o time mineiro se limitou a ficar na defesa a fim de suportar a pressão dos visitantes.

As chances do Botafogo foram se repetindo, mas a falta de capricho nas finalizações e a grande fase de Éverson garantiram o empate. Na base do abafa, os cariocas foram para cima e deram 24 arremates contra quatro chutes dos atleticanos. Sem conseguir ser eficaz, o Botafogo acabou tendo de amargar o empate em Belo Horizonte. No final, Alexander Barboza ainda foi expulso deixando o Botafogo também com dez homens.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 0 X 0 BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Bruno Fuchs e Lyanco; Mariano, Otávio (Bernard), Fausto Vera, Zaracho (Paulo Vítor) e Rubens; Paulinho (Igor Rabello) e Deyverson (Hulk). Técnico: Gabriel Milito.

BOTAFOGO – John; Vitinho (Jefinho), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Eduardo (Júnior Santos); Luiz Henrique (Matheus Martins), Tiquinho Soares (Igor Jesus) e Almada. Técnico: Artur Jorge.

CARTÕES AMARELOS – Deyverson, Lyanco, Zaracho e Igor Rabello (Atlético-MG).

CARTÕES VERMELHOS – Rubens (Atlético-MG); Alexander Barboza (Botafogo).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA e PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).