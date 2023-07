Botafogo segura pressão do Grêmio, deslancha no fim e aumenta distância na liderança do Brasileirão; veja o resultado!

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 09/07/2023 - 21:03 Compartilhe

O Botafogo suou, mas, após conseguir frear o ímpeto ofensivo do Grêmio, chegou à vitória por 2 a 0 neste domingo (9), na Arena. Coube a Eduardo e Carlos Alberto definirem o resultado que levou o Alvinegro a abrir dez pontos de vantagem na liderança.

Os comandados de Cláudio Caçapa chegaram a 36 pontos. Os gremistas se mantiveram em 26 pontos e na terceira colocação ao fim da décima-quarta rodada do Brasileirão.

Cinco lances que marcaram a partida

!NO LIMITE! Mesmo visivelmente com dores, Luis Suárez foi o jogador mais perigoso do Grêmio. O camisa 9 participou de jogadas e deu trabalho a Lucas Perri em finalizações enquanto esteve em campo. Não faltou luta ao uruguaio em partida na qual os gremistas tiveram muitas finalizações.

!NINGUÉM PASSA! Lucas Perri foi fundamental para conduzir o Alvinegro à vitória. O goleiro fez ao menos quatro defesas difíceis na Arena e levou a melhor no duelo à parte no duelo com Luis Suárez. O zagueiro Adryelson também fechou os espaços em diversos momentos.

SEGOVINHA JOGA BOLA… Matías Segovia foi essencial para mudar a partida. O meia Matías Segovia, lançado no intervalo, iniciou as jogadas dos dois gols alvinegros.

!FULMINANTE! O Botafogo se soltava na etapa final quando, após uma bola roubada por Matías Segovia, Di Plácido avançou pela direita e cruzou. Eduardo encheu o pé e abriu o placar para o Botafogo.

CARTÃO DE VISITAS… Após bola lançada por Matías Segovia, Marlon Freitas serviu e Carlos Alberto, que acabara de ser lançado, mandou para a rede gremista.

Como foi o primeiro tempo?

Incisivo, o Grêmio apostou em jogadas pelas pontas e não demorou a acuar o Botafogo. João Pedro, Cristaldo e Bitello trocavam passes e abriam caminho para que Suárez chegasse com perigo. Na primeira chance, Cristaldo cruzou, Suárez se enrolou no domínio e Reinaldo mandou para fora. Em seguida, João Pedro abriu caminho e o atacante uruguaio surgiu entre os zagueiros, mas chutou rente à trave. Em investida ofensiva contundente, o Botafogo chegou a estufar a rede. Eduardo cobrou falta e, após desvio em Cuesta, Tiquinho Soares concluiu livre para a rede. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do defensor botafoguense. Os gremistas voltaram a levar perigo, mas esbarraram na postura aguerrida do zagueiro Adryelson e na forma como o goleiro Lucas Perri desdobrou-se.

E o segundo tempo?

O Tricolor gaúcho manteve seu ímpeto. Logo aos quatro minutos, João Pedro tabelou com Suárez e dividiu com Lucas Perri. Na sobra, o camisa 9 finalizou por cobertura e, após a bola passar por Adryelson, caprichosamente parou na trave. Os gremistas continuavam a ameaçar, a ponto de consagrar Lucas Perri. No mesmo lance, o camisa 12 espalmou uma finalização traiçoeira de Luis Suárez e, ao se levantar, esticou-se para espalmar conclusão cruzada de Reinaldo. Só que as mudanças de Cláudio Caçapa foram essenciais para o Alvinegro encontrar chances e chegar à vitória. Di Plácido aproveitou brecha e serviu Eduardo, que fulminou a bola para a rede aos 29 minutos. Aos 40, Matías Segovia roubou bola e esticou a Marlon Freitas. O meio-campista só rolou para Carlos Alberto definir a vitória do líder.

Próximos jogos

As duas equipes voltam-se nesta quarta-feira (12) para competições diferentes. O Botafogo viaja para a Argentina e enfrenta o Patronato, no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, no jogo de ida do playoff das oitavas de final da Sul-Americana. O Grêmio, por sua vez, recebe o Bahia no jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, as duas equipes empataram em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO

Data e horário: Domingo (09/07), às 18h30 (Brasília)

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)





Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Reinaldo, Cuiabano (GRE), Hugo, Tiquinho Soares, Philipe Sampaio, Tchê Tchê, Marçal (BOT)

Gol: Eduardo, 29/2T (0-1), Carlos Alberto, 42/2T (0-2)

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Vina, 34/2T); João Pedro, Villasanti, Carballo (Cuiabano, 26/2T), Bitello (Nathan, 44/2T) e Cristaldo (Ferreirinha, 26/2T); Luis Suárez (André, 44/2T).

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê (Breno, 34/2T), Marlon Freitas e Eduardo (Danilo Barbosa, 34/2T); Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares (Carlos Alberto, 40/2T).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias