Botafogo se fecha à espera da sua ‘final’ pela vaga na Copa Libertadores

O título do Grêmio na Copa Libertadores beneficiou diretamente o Botafogo, que agora está dentro do grupo de classificação no Campeonato Brasileiro para a competição continental. O time alvinegro ocupa a oitava colocação com 52 pontos, um a mais do que Chapecoense e Atlético Mineiro. Por isso, depende apenas de suas forças para disputar o principal torneio do continente em 2018.

Neste domingo, às 17 horas, pela 38.ª e última rodada do Brasileirão, o Botafogo receberá o Cruzeiro, que já está garantido na Libertadores por conta do título da Copa do Brasil. Apesar de o adversário não ter mais objetivos na competição, os jogadores da equipe carioca estão tratando o duelo no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, como uma verdadeira final.

Durante a semana, os atletas fizeram um pacto de não falar com a imprensa. Apenas o técnico Jair Ventura concederá uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. O treinador, no entanto, tem fechado todos os trabalhos táticos para os jornalistas.

Para a partida, ele não contará com o lateral-esquerdo Gilson, com os volantes Bruno Silva e João Paulo e com o atacante Rodrigo Pimpão, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Victor Luís, que volta de suspensão, entra na lateral esquerda. Matheus Fernandes e Marcos Vinícius devem ser os escolhidos para as vagas do meio de campo. No ataque, Brenner apareceu no gramado nesta quinta-feira e pode surgir como opção, após se recuperar de uma lesão no ombro. Caso ele não tenha condições, Vinícius Tanque será o substituto.