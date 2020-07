Botafogo: saída de Alex Santana pode fazer Luiz Otávio recuperar espaço Clube não vai ao mercado de imediato para buscar reposição e lacuna no elenco pode gerar nova chance para meio-campista se mostrar a Paulo Autuori

As dificuldades financeiras não deram outra opção ao Botafogo se não a de negociar Alex Santana com o futebol europeu. O meio-campista foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, no começo da semana por 800 mil euros (R$ 4.894.560,00, na cotação atual). A saída dele, obviamente, abriu um espaço no elenco.

Em um primeiro momento, a diretoria do Botafogo até buscou possíveis reposições no mercado. Luiz Antônio, ex-Chapecoense e Flamengo, e Marlon Freitas, atualmente no Atlético-GO, foram nomes sondados, mas as conversas não evoluíram. A diretoria, então, resolveu dar uma pausa nesta procura e abdicar da ideia de contratar um volante.

Essa ação pode beneficiar Luiz Otávio. Contratado no começo da temporada por empréstimo junto ao Tombense, o meio-campista de 23 anos ainda não teve momentos de destaque com a camisa do Botafogo, mas a saída de Alex Santana pode resultar em mais chances para ele aparecer.

Como o Botafogo não contratará ninguém, por ora, para o setor, Luiz Otávio se torna a quarta opção direta para os volantes do Botafogo – atrás de Caio Alexandre, Keisuke Honda e Cícero. O fato de ter trabalhado com Paulo Autuori no Athletico Paranaense, há três anos, também ajuda para esse possível voto de confiança.

Luiz Otávio fez quatro jogos pelo Botafogo em 2020, sendo dois com a equipe alternativa que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto parte do elenco finalizava os trabalhos de pré-temporada no Hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também