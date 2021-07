Botafogo sai atrás, mas consegue o gol nos acréscimos e empata com o Avaí pela Série B O Alvinegro Carioca conseguiu criar chances claras de gol no primeiro tempo, mas só conseguiu balançar as redes de Gledson na etapa final

Um ponto para cada lado. Na noite deste sábado, Avaí e Botafogo empataram por 1 a 1, na Ressacada, em partida válida pela décima rodada da Série B. Lourenço marcou para o Leão e, nos acréscimos, Marco Antônio deixou tudo igual. O jejum de vitórias continua, mas a pressão na reta final de jogo funcionou e o Alvinegro Carioca evitou a derrota.

O Avaí volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta. Já o Botafogo viaja até Maceió, onde enfrenta o CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé. Ambas as partidas são válidas pela décima rodada da Série B do Brasileirão

BOTAFOGO ATACA PRIMEIRO

O Alvinegro Carioca pressionou o Avaí no começo da partida e logo criou chances promissoras de gol. A primeira veio em uma trapalhada da defesa do time catarinense. Depois de lançamento na área, Edilson cortou errado, e a bola sobrou para Rafael Navarro dentro da área. Contudo, antes que o atacante finalizasse, Alemão conseguiu o corte e afastou o perigo.

Dois minutos depois, o Botafogo construiu o que seria sua melhor chance em todo o primeiro tempo. Diego Gonçalves foi lançado em profundidade pela ponta esquerda, avança e cruza rasteiro para a área do Avaí. Luís Oyama apareceu sozinho, finalizou de carrinho, mas a bola subiu muito e saiu para tiro de meta para Gledson.

RESPOSTA RÁPIDA DO AVAÍ

O time catarinense não perdeu tempo algum e logo conseguiu dar a resposta. Bruno Silva travou Daniel Borges ainda no campo de defesa do alvinegro e recuperou a posse de bola para o Avaí. A bola sobrou para Wesley que bateu firme e carimbou a trave de Douglas Borges.

A outra grande chance do Avaí surgiu em um quase gol contra de Kanu. Já na reta final do primeiro tempo, Diego Renan cruzou na área, e o zagueiro do Botafogo subiu para fazer o corte. No entanto, o camisa 3 apenas resvalou a bola para trás, que saiu com perigo para escanteio.

NAVARRO QUASE APROVEITA

Aos 17 minutos, o Botafogo teve mais uma grande chance para abrir o marcador. Navarro foi lançado em profundidade, vence de Alemão – que parecia ter a jogada sob controle – na corrida e fica cara a cara com Gledson. No entanto, o goleiro fechou bem os espaços, o atacante tentou encobrir, mas a bola foi para fora.

QUASE LEI DO EX

Ex-jogador do Avaí, Pedro Castro quase deixou o dele na Ressacada no primeiro tempo. O volante, que tem como característica um chute forte, ficou livre no meio-campo e experimentou de longe. O goleiro Gledson se atrapalhou no lance, e a bola carimbou a trave do Leão.

BOTAFOGO VOLTA DESLIGADO, E O AVAÍ ABRE O PLACAR

Se o Alvinegro Carioca tinha começado o primeiro tempo com tudo, o mesmo não pode ser dito da etapa final. A primeira grande chance do Botafogo surgiu apenas aos 19 minutos, em uma bela jogada individual de Diego Gonçalves, que deu um belo drible em cima de Edilson na ponta direita, bateu forte mesmo sem ângulo e obrigou Gledson a trabalhar.

Pelo lado do Leão da Ilha, a grande chance já havia surgido logo aos sete minutos. Bruno Silva enfiou boa bola para Wesley, que estava sozinho pela direita. No entanto a marcação chegou, e a finalização foi travada por Guilherme Santos.

O gol do Avaí foi surgir aos 24 minutos. Copete recebeu bola pela ponta direita e tocou para Lourenço. Da meia lua, o meio-campista dribla Oyama com facilidade e bate no cantinho para vencer o goleiro Douglas Borges.

PRESSÃO QUE FUNCIONA

Atrás no placar, o Botafogo se lançou ao ataque para tentar, pelo menos, evitar a derrota. Uma grande chance surgiu aos 38 minutos, quando Warley cruzou na área do Avaí. Depois de um bate rebate, Rafael Moura e Felipe Ferreira conseguiram finalizar, mas os chutes foram bloqueados.

No entanto, o gol da equipe alvinegra só foi surgir aos 48 minutos. Warley foi pra cima e cruzou na área para Marco Antônio. Sozinho, o meio-campista acertou um lindo chute de primeira e garantiu o empate para a equipe carioca.

FICHA TÉCNICA

Avaí 1×1 Botafogo

​

Data/Hora: 03/07, às 21h

Local: Ressacada, em Santa Catarina (SC)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Cartões amarelos: Guilherme Santos (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Lourenço (1-0) (24’/2ºT) Marco Antônio (1-1) (48’/2ºT)

AVAÍ: Gledson; Edilson, Alemão, Rafael Pereira, Diego Renan; Bruno Silva, Wesley (Valdívia 21’/2ºT) e Lourenço (Jean 29’/2ºT); Renato (Copete 12’/2ºT), Vinícius Leite (João Leite 29’/2ºT) e Jhonatan (Getúlio 13’/2ºT). Técnico: Claudinei Oliveira.

BOTAFOGO: Douglas Borges; Daniel Borges (Felipe Ferreira 31’/2ºT), Kanu, Gilvan e Guilherme Santos Rafael Carioca (26’/2ºT); Barreto e Luís Oyama; Ronald (Warley 38’/1ºT) , Pedro Castro (Marco Antônio 31’/2ºT) e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura 26’/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.

