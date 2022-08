Botafogo renova com Victor Cuesta junto ao Internacional

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 18:49 Compartilhe

‘El Patrón’ fica! O Botafogo chegou a um acordo com o Internacional e vai estender o empréstimo de Victor Cuesta, outrora válido até o fim de 2022, até dezembro de 2023. A informação foi dada pelos jornalistas Thiago Franklin e Matheus Mandy e confirmada pelo LANCE!.

A avaliação interna de Cuesta é positiva. O Alvinegro já protocolou os documentos nos registros internos da CBF e a tendência é que o novo contrato seja publicado no BID nos próximos dias.

O Internacional também concordou com a negociação por considerar que o argentino já não tem mais clima em atuar no clube. Diferente do que acontece no contrato atual, o Alvinegro vai arcar com todo o salário de Cuesta a partir de 2023.

O argentino tem 15 jogos e é titular absoluto da equipe comandada por Luís Castro. Ele tem dois gols e uma assistência no Campeonato Brasileiro.

