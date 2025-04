Botafogo renova com o volante Gregore até 2028: ‘Símbolo de garra e dedicação’

Depois de passar por um grande desmanche ao fim da temporada passada, com a perda de peças importantes, casos dos atacantes Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Júnior Santos e o meia Almada, o Botafogo já vai garantindo a manutenção do atual elenco e anunciou nesta sexta-feira a renovação do volante Gregore até o fim de 2028.

“Campeão, marcado em nossa história e símbolo de garra dentro de campo. Pode latir, pode comemorar. Gregore é do Glorioso até 2028”, anunciou o clube em suas redes sociais, na qual companheiros e funcionários do clube imitam o latido de um “cão de guarda”, em referência ao apelido de pitbull do jogador, por sua força na marcação.

Os elogios ao companheiro de Marlon Freitas na marcação do meio-campo foram além. “Campeão do Brasil e da América em 2024, o camisa 26 foi um dos pilares do sistema alvinegro. O volante foi o jogador com mais desarmes no futebol brasileiro nos últimos 12 meses (141), além de aparecer no ataque, contribuindo com gols decisivos na campanha do tricampeonato nacional”, frisou o Botafogo.

“Símbolo de garra e dedicação dentro das quatro linhas, o “pitbull” também é um dos líderes do elenco, somando 68 jogos vestindo o Preto e Branco. Que venham mais conquistas e momentos marcantes com a Gloriosa Camisa, Gregore!”

Com um de seus líderes de contrato renovado, o Botafogo se arma para buscar a reabilitação no Brasileirão após apenas empatar com o São Paulo, por 2 a 2, no Engenhão – ficou duas vezes em desvantagem no placar. No domingo, o atual campeão visita o Atlético-MG, até agora sem triunfos no Brasileirão.