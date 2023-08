Botafogo recebe o Defensa y Justicia em primeiro jogo das quartas da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 8:00 Compartilhe

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo também segue vivo em outra competição: a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19h, recebe o Defensa y Justicia, da Argentina, no Engenhão, no Rio de Janeiro, no primeiro jogo das quartas de final.

A partida de volta está marcada para a quarta-feira seguinte (30), às 19h, no estádio Florencio Solá, na cidade de Banfield, na Argentina. O empate no placar agregador leva a decisão aos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre LDU, do Equador, e São Paulo.

Após ficar em segundo na fase de grupos, o Botafogo passou pelo Patronato, da Argentina, nos playoffs. Nas oitavas de final, eliminou o Guaraní, do Paraguai, com vitórias por 2 a 1, em casa, e empate sem gols, fora. No Brasileirão, empatou sem gols com o São Paulo, fora de casa, e alcançou 48 pontos, 11 a mais do que o Palmeiras, vice-líder com 37.

O Botafogo, do técnico Bruno Lage, fez três alterações na lista de inscritos da competição continental. O lateral-direito Mateo Ponte e os atacantes Diego Costa e Valentín Adamo entraram nos lugares de Luis Segovia, Gustavo Sauer e Lucas Mezenga. Apesar da vantagem no Brasileirão, Lage poderá poupar alguns titulares, priorizando quem estiver melhor fisicamente.

Bruno Lage destacou algumas mudanças em seu trabalho e frisou o espírito coletivo. “O time tinha uma ideia muito clara de jogar com o Luis Castro, mas houve ligeiras alterações com Cláudio Caçapa e Lúcio Flávio. Eles deram mais agressividade e estamos a sentindo que os jogadores também querem isso. Passamos a outro nível, que é o mais importante de tudo, não é o individual, mas é o coletivo. Precisamos manter isso”, elogiou.

Nesta edição da Sul-Americana, o Defensa y Justicia ficou em primeiro no seu grupo e avançou direto às oitavas de final, eliminando o Emelec, do Equador, com duas vitórias: 2 a 1, fora, e 1 a 0, em casa.

O time argentino não atua desde 8 de agosto, justamente quando eliminou o Emelec. Isso porque a partida contra o Godoy Cruz, pelo Campeonato Argentino, foi adiada por conta de problemas logísticos. Assim, o técnico Julio Vaccari conseguiu recuperar bem os jogadores e escalará o que tem de melhor.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias