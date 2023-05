Botafogo recebe o Atlético-MG para manter os 100% no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2023 - 6:00 Compartilhe

Se no meio de semana o Botafogo decepcionou a sua torcida com um empate sem gols contra o LDU-EQU pela Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro o time carioca quer manter a boa fase. Único time com 100% de aproveitamento, o Botafogo recebe o Atlético-MG, no Engenhão, neste domingo, às 18h30, pela quarta rodada.

O Botafogo iniciou bem a competição e entrará em campo com o moral elevado. Na última rodada venceu o rival Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, e se tornou líder isolado com nove pontos. Já o Atlético-MG faz uma temporada de oscilação, mas vem de vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1 e ocupa a 10ª colocação, com quatro pontos.

O técnico Luís Castro terá um desfalque certo: expulso no clássico, o lateral direito Rafael cumpre suspensão. Com isso, o argentino Di Plácido, reserva imediato, será acionado. O desgaste físico também foi um problema para a comissão técnica. Poupados no meio de semana, Victor Sá e Júnior Santos devem retornar ao time titular. Patrick de Paula e Kaique, entregues ao departamento médico, seguem como desfalques.

No mais, o treinador português deve ir com força máxima para este duelo. “Será um jogo difícil, o Atlético-MG tem uma excelente equipe. Eles ganharam o último jogo e isso dá um pouco mais de confiança para eles. Sabemos o que temos que fazer, cada jogo é um jogo, queremos nos manter lá em cima e encarar como mais um jogo de dificuldade grande e tentar ultrapassá-la para conseguirmos esses três pontos em casa”, disse Marçal.

O técnico Eduardo Coudet terá os retornos do meia Patrick e do zagueiro Maurício Lemos. A dupla foi poupada no meio de semana em jogo da Copa Libertadores, na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, que o deixou na liderança isolada do Grupo G, com sete pontos. Já o lateral direito Saraiva, com uma lesão muscular, é dúvida para o duelo. O que não se torna um problema, já que o mesmo é reserva de Mariano.

A vitória no meio de semana deu moral ao Atlético-MG, que projeta uma sequência positiva na temporada: “Como falei no último jogo pelo Brasileiro – vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR -, foi a primeira vitória para que a gente consiga dar sequência agora. Temos dois jogos difíceis fora e tenho certeza que estas vitórias vão nos dar mais força e confiança” disse Hulk, grande estrela e sempre decisivo pelo clube mineiro.

