Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 20:39 Compartilhe





O Botafogo realizou neste domingo seu último jogo no Nilton Santos antes da implementação do gramado artificial. O clube planeja iniciar as obras nos próximos dias e espera terminá-las em meados de abril.

O LANCE! informou nos últimos dias que Botafogo vinha realizando um planejamento para iniciar os jogos do Brasileirão com um gramado novo em seu estádio. Com as reformas iniciando nesta segunda quinzena de janeiro, este planejamento deve ser concluído com sucesso.

+ MERCADO DA BOLA: Acompanhe as movimentações dos clubes nesta janela de transferências





+ ATUAÇÕES: Lucas Mezenga e Igo Gabriel falham na derrota do Botafogo na estreia do Carioca

Além de implementar uma grama nova, Botafogo também planeja reformular partes internas do estádio. Um dos projetos do clube é construir um novo espaço para as coletivas de imprensa que frequentemente são concedidas pelos treinadores nos fins das partidas.

O Glorioso não se despediu do estádio da forma que os alvinegros gostariam. O time de Lúcio Flávio acabou sendo derrotado pelo Audax por 1 a 0 na estreia do Carioca. Enquanto Nilton Santos não fica pronto, os próximos jogos da equipe alvinegra deverão ser realizados em Volta Redonda.

E MAIS:

E MAIS:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias