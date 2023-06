Botafogo quer assegurar vaga nas oitavas da Sul-Americana e o América-MG tenta milagre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 6:30 Compartilhe

Na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, mas com riscos de perder o técnico Luís Castro que tem proposta do Al-Nassr, time em que Cristiano Ronaldo atua na Arábia Saudita, o Botafogo define sua vida na Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, em um dos seis jogos que fecham as disputas da sexta e última rodada da fase de grupos.

Na liderança do Grupo A, o Botafogo depende de suas forças para se classificar e de um pouco de sorte para avançar na primeira colocação. Jogando em casa, no estádio Nilton Santos, recebe o Magallanes-CHI, às 21h. Atualmente empatado com o LDU-EQU, com nove pontos, o time carioca praticamente se classifica na ponta se vencer. Mas, como tem o saldo de gols igual dos equatorianos (5), terá que torcer para que o adversário não vença sua partida, que será contra o César Vallejo-PER, no Equador, por uma vantagem maior do que a do placar feito aqui, ao mesmo tempo, no Brasil. A matemática é complicada, mas em resumo a torcida do Botafogo precisa torcer contra o LDU para não precisar passar pelo playoff das oitavas de final. O Magallanes apenas cumpre tabela.

Por conta da importância da partida, o técnico Luís Castro deve mandar a campo o que tem de melhor em mãos. O atacante Matías Segovia é o único desfalque já que não conseguiu ser inscrito a tempo para essa primeira fase da Sul-Americana. Com isso, o meia Kayque e o atacante Carlos Alberto que vinham tendo poucas chances foram relacionados.

A partida será especial para o zagueiro Joel Carli e para o atacante Lucas Piazon, ambos se despedindo do Botafogo. O ponta não teve seu contrato de empréstimo renovado e está sendo devolvido ao Braga, de Portugal. Já o experiente zagueiro está encerrando a carreira e irá fazer seu último jogo. O técnico tem resistido falar abertamente sobre seu futuro no clube: “Eu sou muito pragmático na minha vida, vivo muito o hoje. A solidez da nossa família Botafogo não está só no Luis Castro. O Luis Castro é só uma peça desse quebra-cabeça que todos os dias dá o melhor de si para a construção de um novo Botafogo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente”, disse o comandante durante a semana, deixando seu futuro em aberto. Ele tem uma proposta milionária do futebol árabe.

MILAGRE

O América-MG também decidirá seu futuro na Sul-Americana nesta quinta-feira. Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o time mineiro chega com chances de classificação, mas precisará de um verdadeiro milagre para ir ao playoff das oitavas de final.

O América-MG chega na última rodada na terceira colocação do Grupo F, com sete pontos, e pega o Peñarol, fora de casa, no Uruguai, às 21h, precisando aplicar uma goleada. Além disso, precisa torcer para que o Defensa y Justicia, já classificado, vença o Millonarios-COL, no mesmo horário, na Argentina.

Atualmente, a diferença no saldo de gols, primeiro critério de desempate, é de dois gols. O Millonarios tem dez pontos, enquanto o Peñarol, já eliminado, está zerado. Neste playoff das oitavas de final, o time que avançar na segunda colocação de cada chave irá pegar o clube que ficou na terceira colocação e foi eliminado na fase de grupos da Libertadores.

Para buscar este milagre, o técnico Vagner Mancini irá mandar o América-MG com força máxima e contará com o retorno do zagueiro Éder, que cumpriu suspensão na rodada do final de semana do Brasileirão contra o Internacional, e voltará a ser titular. “O América entrará em campo diferente, buscando a classificação desde o primeiro minuto. Sabemos que não temos elenco para disputar a Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil ao mesmo tempo e por isso vamos nos adaptar, para mandar o que temos de melhor a campo e o que temos de melhor em cada partida”.

