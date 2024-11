Botafogo pressiona, não sai do zero com Cuiabá e escuta vaias no Engenhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2024 - 18:44 Para compartilhar:

O Botafogo amassou o Cuiabá , desperdiçou inúmeras oportunidades, mas não saiu de um empate sem gols neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com direito a um misto de vaias e aplausos após a partida, que marcou o recorde de público do clube alvinegro na competição. Quase 42 mil torcedores estiveram presentes no Engenhão.

Com o resultado, o Botafogo viu a diferença para o Palmeiras cair para quatro pontos e deixou a disputa pelo título ainda mais em aberto. O time alvinegro soma 68, contra 64 da equipe alviverde.

O Cuiabá, por outro lado, praticamente deu adeus à elite do futebol nacional. O time do Mato Grosso continua na vice-lanterna, com 29 pontos, precisando vencer praticamente todos os seus jogos para conseguir evitar a queda.

Como previsto, o Botafogo entrou em campo com força máxima, mas, por um momento, acabou surpreendido pela marcação pressão do Cuiabá, que dificultou a vida do líder da competição com nove dos dez jogadores da linha marcando atrás do meio de campo.

O Cuiabá foi responsável também por criar a primeira boa oportunidade da partida. Aos 31, Clayson cobrou escanteio, Marllon desviou e Marlon Freitas tirou em cima da linha, antes de Railan conseguir empurrar. Após o susto, o Botafogo conseguiu aplicar diferentes variações dentro de campo, apesar de não fazer nenhuma mudança.

Artur Jorge chegou a colocar Eduardo e Júnior Santos em um aquecimento mais intenso, mas as mudanças ficaram para a segunda etapa. Com um toque de bola envolvendo, o Botafogo viveu o seu melhor momento nos minutos finais. Aos 40, Savarino cruzou na cabeça de Igor Jesus, que mandou rente à trave.

O Botafogo cresceu e poderia ter ido ao intervalo em vantagem. Aos 51, Marlon Freitas arriscou pelo lado direito e viu a bola bater caprichosamente na trave. Coube ao Cuiabá se fechar. O time do Mato Grosso correu muito e conseguiu impedir que o clube carioca saísse à frente do placar na etapa inicial.

No segundo tempo, o Botafogo voltou a campo com a mesma equipe e foi muito mais intenso. Alex Telles, Igor Jesus, Savarino e Bastos criaram chances, mas sem muito perigo, até pela dificuldade em fazer a infiltração, já que o Cuiabá se mostrou acuado, com todos os seus jogadores praticamente dentro da área.

Com o Botafogo perdendo fôlego, Artur Jorge deu uma oxigenação no elenco ao colocar Cuiabano, Júnior Santos e Eduardo, este no lugar do lateral Vitinho, deixando o time ainda mais ofensivo. O time alvinegro foi crescendo de novo e viu Luiz Henrique, aos 28, bater colocado e jogar rente à trave de Walter.

Aos 32, Igor Jesus recebeu de Cuiabá e cabeceou com perigo. A bola chegou a resvalar no travessão. A pressão já era enorme neste momento. Em um chute de fora da área, logo depois, Savarino mandou muito perto do gol. Aos 37, um lance impressionante. Da marca do pênalti, Júnior Santos soltou o pé, mas Marllon tirou em cima da linha.

Os minutos finais foram de ataque contra a defesa. A pressão foi intensa, mas o Cuiabá conseguiu segurar o resultado e saiu satisfeito com um ponto conquistado no Rio de Janeiro.

O Botafogo volta a campo no dia 20 de novembro, quarta-feira, às 21h30, para fazer um tira-teima da final da Libertadores com o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No mesmo dia, às 19h, o Cuiabá desafia o Flamengo, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 CUIABÁ

BOTAFOGO – John; Vitinho (Eduardo), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Savarino (Tiquinho Soares) e Thiago Almada (Júnior Santos); Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto (Gabriel), Raylan (Jadson) e Denilson (Lucas Fernandes); Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Pitta e Clayson (Lucas Mineiro). Técnico: Bernardo Franco

CARTÕES AMARELOS – Bruno Alves, Denilson, Derik Lacerda, Gabriel, Ramon e Bernardo Franco (Cuiabá)

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

RENDA – R$ 2.949.695,00

PÚBLICO – 41.899 torcedores

LOCAL – Estádio do Engenhão, no Rio (RJ)