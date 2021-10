Botafogo precisa de quatro vitórias em oito jogos para conquistar o acesso à Série A Restam apenas oito rodadas para o Alvinegro para o fim da Série B e o clube tem cenário favorável na disputa pelo acesso

A Série B entrou em sua reta final e o Botafogo segue firme na briga pelo acesso. Segundo cálculos, a pontuação considerada suficiente para se figurar entre os quatro primeiros colocados é de 64 pontos. O Alvinegro é o atual vice-líder da competição, com 52 pontos. Sendo assim, a equipe precisa garantir 12 pontos (4 vitórias) entre os 24 que vão disputar nessas oito rodadas.

Nas últimas oito rodadas, o Botafogo terá quatro confrontos em casa e outros quatro fora. No Estádio Nilton Santos, o melhor mandante da Série B vai enfrentar o Brusque, Confiança, Operário-PR e Guarani. A equipe não possui um bom desempenho atuando como visitante e, fora de casa, o Alvinegro vai enfrentar o Goiás, o Vasco, a Ponte Preta e o Brasil de Pelotas.

Em especial, o Botafogo terá dois confrontos diretos pelo acesso à elite do futebol nacional. O primeiro, contra o Goiás, e o segundo, um clássico com o Vasco, ambos fora de casa. A equipe goiana ocupa a quarta colocação, com 48 pontos, e já venceu o Alvinegro por 2 a 0 no primeiro turno. Já o Cruzmaltino, que é o oitavo colocado, com 43 pontos, vai contar com o apoio de sua torcida para o clássico.

O Botafogo inicia a busca dessas quatro vitórias na quarta-feira, dia 20, às 20h30, contra o Brusque. A partida é válida pela 31º rodada da Série B e terá a presença de torcida no Estádio Nilton Santos.

