Botafogo precisa acabar com jejum de quase cinco anos para se classificar à final do Carioca Botafogo não vence o Fluminense por dois gols de diferença, placar necessário para garantir a vaga na decisão do Estadual, desde abril de 2017

O Botafogo tem uma montanha pela frente para chegar à final do Campeonato Carioca. Após derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Alvinegro precisa vencer o Fluminense por dois gols de diferença às 16h deste domingo, no Maracanã, para se garantir na decisão do Estadual. A partida será transmitida em tempo real no site do LANCE!.

Um tabu de quase cinco anos também é um dos obstáculos do Botafogo nessa ‘montanha’. O Alvinegro não vence o Fluminense por dois gols de diferença desde abril de 2017, no Campeonato Carioca daquele ano. À época, foi um triunfo por 3 a 1.

Desde então, todas as vitórias do Botafogo foram por um gol de diferença: 1 a 0 em 2017, 2 a 1 em 2018 e 1 a 0 em 2019, a última vez que o Glorioso superou o Tricolor – já são quase três anos sem saber o que é uma vitória no Clássico Vovô.

A equipe comandada por Lúcio Flávio não garante a vaga na final com uma vitória de diferença simples porque o Fluminense teve melhor campanha na Taça Guanabara e, por isso, ganhou vantagem no critério de desempate com placares iguais nas somas dos resultados dos jogos.

Luís Castro, novo treinador do Glorioso, assistirá a um jogo do Glorioso in-loco pela primeira vez desde que assinou o contrato com o clube. Será, independente do resultado, um pontapé inicial para uma mudança de paradigma no Botafogo.

