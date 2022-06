Botafogo pode ter até ‘um time’ de desfalques contra o Fluminense Luís Castro tem problemas na montagem da equipe para o clássico e terá que 'rachar a cuca' para escolher time; entre lesionados e suspensos, desfalques podem chegar a 16

Luís Castro terá que ‘rachar a cuca’ para escalar o Botafogo visando a partida contra o Fluminense, neste domingo, pela 14ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Entre lesionados e suspensos, o português pode ter até 16 desfalques.





Essa é a quantidade de um time titular completo e cinco reservas – o que foi o número completo que uma equipe podia levar no futebol até o começo dos anos 2000.

O principal problema vem no meio-campo. Patrick de Paula e Kayque, que vinham sendo a dupla titular de volantes nos últimos jogos, estão suspensos. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo contra o Internacional.

A preocupação é ainda maior porque Del Piage e Luís Oyama, duas das reposições imediatas, não estão totalmente em condições físicas para jogar. Liberados de recentes lesões, a dupla até foi ao gramado nesta sexta-feira mas não fizeram trabalhos específicos com bola. Ambos são dúvidas. Tchê Tchê e Breno, que ainda não atuou com Luís Castro, são as opções ‘prontas’.

O setor ofensivo também é alvo de dor de cabeça. Erison foi poupado de atividades mais pesadas do último treino por conta de lesões no tornozelo, mas, apesar de não preocupar no sentido de lesão, pode ser poupado visando o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira – mesmo caso de Joel Carli.

Lucas Piazon, que vinha sendo titular, também está suspenso. Chay, que aparecia como substituto natural, é dúvida por problema físico, enquanto Lucas Fernandes está descartado por lesão muscular. Victor Sá também está fora.

Luís Castro tem um quebra de mil peças para montar e menos da metade do que precisa para completar tudo. Da defesa ao ataque, o português terá que se desdobrar atrás de soluções para o Botafogo.

PROBLEMAS DO BOTAFOGO

Lesionados: Rafael (lateral-direito), Carlinhos (lateral-esquerdo), Victor Sá (atacante), Gustavo Sauer (atacante), Diego Gonçalves (atacante) e Barreto (volante) e Lucas Fernandes (meia);



Suspensos: Philipe Sampaio (zagueiro), Patrick de Paula (volante), Kayque (volante) e Lucas Piazon (meia);

Dúvidas: Joel Carli (zagueiro), Luís Oyama (volante), Del Piage (volante), Chay (meia) e Erison (atacante).