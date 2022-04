Botafogo perde para o Vasco no Campeonato Carioca Sub-20 Glorioso segue sem vencer na competição

O Botafogo segue sem vencer no Campeonato Carioca Sub-20. Na tarde deste sábado, o Glorioso perdeu para o Vasco por 2 a 1 no CEFAT. O gol foi marcado pelo garoto Lucas Goiano. Agora, o Alvinegro tem um ponto conquistado em dois jogos, já que empatou com o Boavista na primeira rodada.

A equipe, que contou com o retorno do técnico Ricardo Resende, que estava auxiliando Lucio Flavio no time profissional, foi dominada por grande parte da partida e só balançou as redes aos 49 do segundo tempo. Os titulares foram: Lucas Barreto; Felipe Vieira, Carlos Henrique, Reydson e Jefinho; Paulo, Wendel e Kauê; Hugo Iglesias, Jhonnatha e Daniel Fagundes.

Na próxima rodada o Botafogo enfrentará o Madureira, na sexta-feira (08), às 10h no CEFAT.

