Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 14:51 Compartilhe





O Botafogo é mais um clube grande a dar adeus à Copinha 2023. O time carioca perdeu de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e está eliminado da competição. Marcelo marcou o único gol da partida e garantiu a classificação paulista para as oitavas de final.

Botafogo e Red Bull Bragantino sofreram com o calor em São Carlos e tiveram poucas chances de gol. O gol da vitória saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, após saída de jogo errada da equipe alvinegra. Marcelo recebeu na grande área, dominou e bateu firme para balançar as redes.

+ Chaveamento da Copinha 2023: veja os confrontos da próxima fase da Copa São Paulo





O Botafogo buscou o empate durante todo o segundo tempo, mas em vão. A pressão não resultou em chances claras de gol e o time ainda esteve próximo de tomar o segundo em contra-ataques do adversário.

O Botafogo vinha de uma campanha com 100% de aproveitamento na Copinha. Na primeira fase, haviam sido três vitórias e classificação como líder do Grupo 19. No primeiro mata-mata, a equipe eliminou o Lemense com uma vitória de 2 a 0.

Classificado às oitavas de final, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o vencedor de São Paulo x América-MG.

E MAIS:

E MAIS:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias