Botafogo perde para o Racing na Argentina e se complica pelo título da Recopa

Se em 2024 foi o ano de glórias para o Botafogo, em 2025 o time carioca ainda não engrenou. Ainda sem um treinador, o Botafogo largou atrás pelo título da Recopa Sul-Americana, ao ser superado pelo Racing, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no El Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de ida.

Com o resultado, o atual campeão da Libertadores e Brasileiro terá que vencer por três gols de diferença na próxima quinta-feira, no Engenhão, para ficar com a taça. Em caso de empate no agregado, o título será decidido nos pênaltis.

O duelo foi truncado no primeiro tempo. Os dois times eram disciplinados taticamente e fortes na marcação. Nos espaços encontrados, Salas saiu livre e John fez grande defesa. O Botafogo era pobre ofensivamente e pouco conectou seus atacantes. A melhor chance saiu em chute de Savarino sob o gol.

Quando o jogo brasileiro começou a fluir, Alexander Barboza cometeu pênalti em Martínez, assinalado após revisão no VAR. Vietto cobrou forte e abriu o placar para os argentinos, aos 30 minutos. Depois do gol, o jogo parou. Com muitas faltas, interrupções e discussões, o Racing administrou o resultado até a ida ao intervalo.

O duelo seguiu amarrado na segunda etapa. Aos poucos, o Botafogo conseguia reter a posse de bola e trocar passes em busca do gol, mas pecando nas transições. Novamente, quando começou a gostar do jogo, foi o Racing que marcou. Em contra-ataque, Martínez saiu cara a cara com John e ampliou, aos 18.

Em desvantagem, o Botafogo se lançou ao ataque para diminuir o prejuízo. Apesar de conseguir manter a posse de bola no ataque, deixava espaço na defesa e sofria com os contra-ataques. Nardoni saiu livre na área, mas chutou mal. O que já estava difícil, piorou aos 42, quando Cuiabano foi expulso, deixando o Botafogo sem chances de reagir na etapa final.

FICHA TÉCNICA

RACING 2 X 0 BOTAFOGO

RACING – Arias; Di Césare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Gabriel Rojas; Salas (Ignacio Rodríguez), Adrián Martínez e Vietto (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

BOTAFOGO – John; Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan (Rwan Cruz), Newton, Marlon Freitas e Savarino (Kauê Rodrigues); Igor Jesus e Matheus Martins (Cuiabano). Técnico: Cláudio Caçapa.

GOLS – Vietto, aos 30 minutos do primeiro tempo. Adrián Martínez, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Zuculini, Martirena, Nardoni e Di Césare (Racing); Danilo Barbosa, Rwan Cruz, Newton e Alexander Barboza (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – Cuiabano (Botafogo).

ÁRBITRO – Felipe González (CHI).

RENDA E PÚBLICO – Não informados.

LOCAL – Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG).