Botafogo perde para o Racing e se complica na Recopa Sul-Americana

O Botafogo ficou em situação complicada na disputa pelo inédito título da Recopa Sul-Americana, pois foi derrotado por 2 a 0 pelo Racing (Argentina), nesta quinta-feira (20) no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, na partida de ida da competição que coloca frente a frente o atual campeão da Copa Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana.

¡Fiesta de @RacingClub en el Cilindro! Venció a @Botafogo por la ida de la CONMEBOL #Recopa y viaja con venta a Río de Janeiro. pic.twitter.com/VQETaIiSyn — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) February 21, 2025

Desta forma, o Alvinegro de General Severiano terá que vencer, na próxima quinta-feira (27) no estádio Nilton Santos, pela diferença de três ou mais gols para ficar com o título no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols leva para a disputa de pênaltis. Já o Racing é campeão com um empate ou até mesmo com uma derrota por um gol de diferença.

O Botafogo não fez uma boa apresentação fora de casa. Diante de um estádio lotado, cometeu erros que não podem ser cometidos em uma decisão. E um deles permitiu que o Racing abrisse o placar. Aos 24 minutos do primeiro tempo o zagueiro argentino Barboza derrubou Adrián Martínez dentro da área. E o juiz marcou pênalti. Vietto foi para a cobrança e não falhou.

O Alvinegro até começou melhor na etapa final, mas qualquer chance de reação foi por água abaixo aos 17 minutos, quando o Racing encaixou rápido contra-ataque que terminou com um toque por cobertura de Adrián Martínez que deixou o goleiro John sem reação.