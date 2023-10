Botafogo perde para o Cuiabá e fica seis pontos na frente do Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/10/2023 - 22:11 Para compartilhar:

Depois de ficar invicto por quatro jogos, o Botafogo voltou a sofrer uma derrota. Mesmo apoiado por sua torcida no Engenhão, perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá, neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um tropeço incomum dentro de casa, onde venceu 11 dos 15 jogos que disputou, mas que reduz a sua diferença na liderança em relação aos seus concorrentes pelo título.

Com 59 pontos, agora tem seis na frente do Palmeiras (53), porém, com o time carioca contabilizando um jogo a menos que o seu adversário mais próximo. O Cuiabá, reabilitado da derrota em casa para o Corinthians, atinge os 40 pontos, na intermediária décima posição.

As fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro à tarde dificultaram a chegada da torcida no Engenhão, outra vez com ingressos esgotados. Um mosaico em homenagem a Garrincha, que completaria 90 anos nesta semana, recebeu os jogadores em campo, com os seguintes dizeres: ‘Honrando as cores do Brasil de nossa gente’. Dois bisnetos do ex-ídolo botafoguense entraram ao gramado junto com o time.

Com a bola rolando, o desenho tático logo ficou bem claro, com o Botafogo tomando todas as iniciativas ofensivas, deixando o Cuiabá acuado na defesa à espera de um contra-ataque, que não aconteceu. Mas com o passar do tempo, o Botafogo passou a demonstrar muita ansiedade, o que atrapalhou no momento das finalizações.

A melhor opção era com Júnior Santos e suas arrancadas pelo lado direito. Numa destas jogadas, após passar por dois adversários e cair, o Botafogo teve a chance de abrir o placar com Eduardo, que ficou com a sobra na área e chutou em cima de Walter, na boa saída do goleiro, aos 36 minutos.

Nos acréscimos, aos 50, o Botafogo até balançou as redes, mas não valeu. Após cruzamento do lado esquerdo, Júnior Santos evitou a saída da bola do outro lado e tocou de cabeça par Victor Cuesta, que na pequena área, ajeitou e deu leve toque para as redes. Mas o lance foi anulado. Após consulta do VAR ficou dirimida a dúvida: não houve impedido, mas um toque de mão de Cuesta antes do chute final.

O segundo tempo começou aparentemente igual, com a pressão do Botafogo no ataque. Mas uma perda de bola de Luis Henrique propiciou um contra-ataque mortal do Cuiabá. Denilson fez o lançamento longo para Isidro Pitta que largou do seu campo de defesa, dividiu com o goleiro Lucas Perri e depois ganhou na corrida de Di Plácido para dar um carrinho na bola quase perto da linha de gol. Cuiabá, 1 a 0, aos seis minutos.

Alguns minutos depois, o técnico Lúcio Flávio fez a primeira substituição no Botafogo, com a entrada de Segovia no lugar de Luis Henrique, vaiado pela atenta torcida que viu a falha dele no lance do gol. A partir daí, Júnior Santos passou a atuar pelo lado esquerdo.

Se antes de marcar, o Cuiabá já estava todo na defesa, com a vantagem passou a se fixar em seu campo defensivo. Sem contar a vigilância permanente do zagueiro Alan Empereur e com uma marcação na sobra em cima do artilheiro Tiquinho Soares. O Botafogo, mesmo com domínio de ações, não finalizava. Aos 26 minutos, um toque de calcanhar de Eduardo quase surpreendeu a defesa, mas Walter encaixou no meio do gol.

As jogadas de Segovia pelo lado direito começaram a dar resultado. Aos 30, após levantamento, Janderson cabeceou e a bola tocou na parte superior da rede, um pouco atrás da trave. Aos 37, Tiquinho fez o pivô e Júnior Santos chutou cruzado e no alto, mas para fora.

Mas foi na base do ‘tudo ou nada’ que o Botafogo teve sua melhores chances, porém, parou nas grandes defesas de Walter. Aos 42, Gabriel Pires chutou de longe e o goleiro saltou para espalmar. Aos 46, após escanteio cobrado por Hugo, Tiquinho Soares cabeceou no canto e o goleiro saltou para defender. Desta vez, a pressão não funcionou.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 CUIABÁ

BOTAFOGO – Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas (Gabriel Pires), Tchê Tchê (Carlos Alberto) e Eduardo (Janderson); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luis Henrique (Segovia). Técnico: Lúcio Flávio.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Raniele, Lucas Mineiro (Wellington Silva) e Denilson (Fernando Sobral); Clayson (Jonathan Cafú), Isidro Pitta (Felipe Augusto) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

GOL – Isidro Pitta, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Victor Cuesta (Botafogo). Lucas Mineiro, Alan Empureur, Raniele, Walter e Denilson (Cuiabá).





ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 1.031.390,00.

PÚBLICO – 30.659 torcedores

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

