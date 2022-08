Botafogo perde para o Ceará pelo Campeonato Brasileiro sub-17

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 18:53 Compartilhe

Em duelo de alvinegros pelo Campeonato Brasileiro sub-17, o Ceará bateu o Botafogo em Fortaleza, pela 3ª rodada da competição. Os mandantes venceram pelo placar de 2 a 0 com dois gols de Renan, sendo um no 1° tempo e o outro na etapa final.

O primeiro saiu após cobrança de escanteio no primeiro poste aos 35 minutos do período inicial e Renan cabeceou com estilo no ângulo esquerdo para marcar o primeiro.

Depois, aos 10 minutos do 2° tempo, Renan fechou a conta. Após contra-ataque, Gabriel Amaral recebeu lançamento e enfiou para Renan que tirou do goleiro e tocou para o gol vazio.

O Botafogo volta a campo no próximo dia 25, em casa, em clássico contra o Vasco. O alvinegro segue na 4º colocação com 4 pontos somados.

