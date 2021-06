Botafogo perde para o Avaí, mas garante vaga na final da Copa do Brasil sub-20 O time catarinense venceu o jogo da volta por 1 a 0, mas a equipe de General Severino leva vantagem no agregado e se classifica para a final da competição

Na tarde deste sábado, o Botafogo se classificou para a da final da Copa do Brasil sub-20. A confirmação veio após a derrota para o Avaí por 1 a 0, na Ressacada. No jogo de ida, o Alvinegro Carioca venceu o confronto por 2 a 0 e, assim, no agregado, garantiu a vaga.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo

O gol da partida foi marcado por Andrey aos 20 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, o camisa 0 do Leão ficou sozinho dentro da área para abrir o placar para o time catarinense.

O Botafogo quase empatou ainda no primeiro tempo. Matheus Nascimento foi lançado pela direita em liberdade e conseguiu o cruzamento rasteiro pra a área. No entanto, Kauê finalizou para fora.

Com o resultado, o Botafogo enfrenta o Coritiba, que passou pelo Internacional, na final da Copa do Brasil sub-20.

E MAIS:

Veja também