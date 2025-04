Botafogo perde na visita ao Estudiantes (1-0) e é 3º do Grupo A na Libertadores

Com uma falha clamorosa do goleiro John, o Botafogo perdeu para o argentino Estudiantes nesta quarta-feira (23), em La Plata, em partida da terceira terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores-2025.

Aos 38 minutos, Guido Carrillo tentou de longe, e o chute, que parecia simples, escapou das mãos de John. A bola desviou em Gregore e pegou efeito, enganando o goleiro e indo parar no fundo da rede.

O Estudiantes, que havia vencido apenas uma das últimas oito partidas em todas as competições, conseguiu assim interromper sua má fase, respirou aliviado e agora, após três partidas, tem 6 pontos e é vice-líder do Grupo A, atrás da líder Universidad de Chile (7), que segue invicta.

O Botafogo tem 3 e é terceiro, seguido pelo lanterna, o venezuelano Carabobo, que tem apenas um ponto.

A segunda derrota em três partidas na Libertadores deixa o time carioca, atual campeão do torneio, em uma situação difícil, já que será obrigado a somar pontos nas três partidas restantes para tentar se manter na disputa.

Na quarta rodada, o Botafogo vai visitar o Carabobo no dia 6 de maio, enquanto o Estudiantes viaja para Santiago para enfrentar a Universidad de Chile na quarta-feira, dia 7 de maio.

