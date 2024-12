Botafogo perde e está fora da Copa Intercontinental

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 16:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 11 DEZ (ANSA) – Em um jogo disputado em Doha, no Catar, o Pachuca, do México, venceu nesta quarta-feira (11) o Botafogo por 3 a 0 e eliminou a equipe brasileira da Copa Intercontinental.

Após um primeiro tempo sem grandes emoções no Estádio 974, as redes balançaram apenas na etapa final do confronto do torneio da Fifa, também chamado de Clássico das Américas.

O Glorioso, atual campeão da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, viu Ossama Idrissi anotar um golaço e inaugurar o marcador no quarto minuto do segundo tempo Quando o Botafogo havia começado a engrenar no duelo, Nelson Deossa aproveitou uma série de erros da defesa do time carioca, inclusive do goleiro John, e marcou o segundo gol dos mexicanos.

Um pouco mais para frente no embate, o veterano Salomón Rondón usou um contra-ataque para decretar a vitória dos atuais campeões da Champions da Concacaf.

Com o resultado, os comandados de Guillermo Almada avançaram para a semifinal da Copa Intercontinental. O oponente do Pachuca será o Al Ahly, do Egito. (ANSA).