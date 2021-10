Botafogo perde a chance de assumir a liderança da Série B

O Botafogo perdeu uma grande oportunidade de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Isto aconteceu porque o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Goiás, na noite desta terça-feira (26) no estádio da Serrinha.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 1 Goiás. Gol do Fogão foi marcado por Joel Carli. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/fZqVrTH2kf — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 27, 2021

Com este resultado, a equipe de General Severiano ficou na vice-liderança da competição, com 56 pontos, a dois do líder Coritiba, que também conquistou um ponto na noite desta terça após empatar com o CRB. Já para o Esmeraldino a igualdade representou a permanência no G4 da competição, agora com 51 pontos conquistados.

A partida teve um início muito movimentado, com a equipe da casa abrindo o marcador logo aos 4 minutos com o lateral Hugo. E a igualdade não demorou a vir, aos 10 minutos graças a gol de cabeça do zagueiro Joel Carli. A partir daí o placar permaneceu inalterado.

O Botafogo volta a entrar em campo na competição contra o Confiança. Já o Goiás terá pela frente na próxima rodada a Ponte Preta.

