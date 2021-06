Botafogo-PB vence Paysandu no fechamento da 2ª rodada da Série C do Brasileiro

Apenas uma partida fechou as disputas da segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo-PB conquistou a primeira vitória dentro do Grupo A ao vencer o Paysandu-PA, por 2 a 0, no estádio da Curuzu, em Belém-PA. Welton e Marcos Aurélio, nos minutos finais de cada tempo, marcaram os gols.

Com o resultado, o time paraibano, que na rodada de estreia havia ficado no empate sem gols com o Ferroviário-CE, chegou aos quatro pontos e agora divide a primeira colocação da chave com Floresta-CE e o próprio Ferroviário-CE. Já o Paysandu segue na parte intermediária da tabela, com um ponto já que no primeiro jogo empatou com o Tombense, fora de casa, por 1 a 1.

Apesar de ter sido movimentada desde o seu início, o placar só foi sair do zero nos minutos finais do primeiro tempo. Welton invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário. A mesma coisa aconteceu na segunda etapa, quando o Botafogo-PB marcou o segundo também nos acréscimos, desta vez com Marcos Aurélio driblando o goleiro.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da terceira rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado (12), o Paysandu visita o Jacuipense-BA, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 19h. Já no domingo (13), o Botafogo-PB recebe o Volta Redonda-RJ, no Estádio Almeidão, às 16h.

