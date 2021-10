Botafogo-PB vence Imperatriz e se classifica na Copa do Nordeste Belo martelou durante os 90 minutos e conquistou a vitória por 2 x 0

Nesta quarta-feira (20), o Botafogo-PB duelou com o Imperatriz pelas Eliminatórias para a fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe paraibana foi superior por quase todos os 90 minutos e conseguiu marcar ainda na primeira etapa com Éderson e no final, Bruno fechou em 2 x 0.

Com o resultado, a equipe agora está classificada para a próxima fase do Nordestão e aguarda seu próximo adversário.

Botafogo com a vantagem

A partida foi bem movimentada na primeira etapa, com as equipes sendo velozes na hora de atacar, tendo bons passes e chegando ao hol adversário. Até que aos 26 minutos, Éderson aproveitou rebote e abriu o placar para o Belo.

Logo depois, o Imperatriz teve ótimas oportunidades, mas faltou pontaria dos seus homens de frente. Enquanto isso, o Belo se fechou no campo defensivo e tentou jogadas perigosas em contra-ataques. Mas, sem maiores chances, a partida foi para o intervalo no 1 x 0.

​

Só deu Belo



Na segunda etapa, o Botafogo voltou disposto a garantir a classificação. No primeiro minuto, Luã Lúcio perdeu oportunidade de marcar, quase debaixo da trave. Em seguida, foi a vez de Éderson não aproveitar cruzamento de Marcos Aurélio. Mais tarde, Gabriel Araújo tenteou em boa cobrança de falta e Éderson tentou desviar para as redes depois de lançamento de Sávio.

Mais tarde, Éderson teve duas boas chances de ampliar o marcador em dois passes de Marcos Aurélio. Na primeira, o atacante até acertou as redes, mas pelo lado de fora. Em seguida, tentou uma bicicleta, mas o goleiro defendeu. No finalzinho, Marcos Aurélio fez boa jogada e deixou Bruno só empurrar para fazer o segundo.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

BOTAFOGO-PB 2 x 0 IMPERATRIZ

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB

Data/horário: 20 de outubro de 2021, às 19h30 (horário de Brasília)

​Árbitro: Tiago Nascimento do Santos (CBF-PE)

Árbitro assistente 1: Humberto Martins Dias Silva (CBF-PE)

Árbitro assistente 2: José Romão da Silva Neto (CBF-PE)

Quarto árbitro: Diego Roberto da Silva (CBF-PB)

Gols marcados: Éderson (26’/1T) (1-0), Bruno (46’/2T) (2-0)

Cartões amarelos: Marcão (Imperatriz)

BOTAFOGO-PB: Felipe; Sávio, Daniel Felipe, Luís Gustavo e Gabriel Araújo (Gabriel Yanno 40’/2T); Amaral, Juninho (Tinga 14’/2T), Cleyton (Esquerdinha 14’/2T) e Marcos Aurélio; Luã Lúcio (Juba 14’/2T) e Éderson (Bruno 28’/2T). Técnico: Gerson Gusmão.

IMPERATRIZ: Diego Martins; Hudson, Romário, Paulo Vitor e Andrey Juan (Joãozinho 36’/2T); Marcão (Cícero Júnior 36’/2T), Yure Silva, Valker (Rodolfo Júnior 21’/2T) e Lineker (Halyson 36’/2T); Jheimy e Raí Teles (Ailton Júnior 11’/2T). Técnico: Charles Guerreiro.

E MAIS:







Saiba mais