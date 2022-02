Botafogo-PB supera pressão e vence Atlético-BA pela Copa do Nordeste Partida foi bastante truncada

O Botafogo-PB venceu, por 1 a 0, o Atlético-BA, neste sábado (12). Os times se encontraram no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Este foi o primeiro triunfo da equipe da casa, que ficou na 6ª colocação na tabela.

PRESSÃO

Os baianos começaram superiores, com maior pressão. Além disso, criaram as melhores oportunidades e mantiveram a bola sob seu domínio. Já o Botafogo-PB buscava se encontrar, mas não tinham boas investidas. Aos 13, o Atlético-BA apareceu com Dionísio. No entanto, Luís Carlos espalmou a bomba.

Na sequência, Gabriel Esteves desviou de cabeça um cruzamento de Paulinho, quase abrindo o placar. Logo depois, Miller, sozinho dentro da área, acertou a trave. O ritmo do duelo diminuiu. Os times só foram aparecer aos 39, quando Leílson arriscou de fora da área. Fábio Lima deu o rebote, e Gustavo Coutinho fuzilou a rede do time baiano.

EQUILÍBRIO!

Enquanto isso, a etapa final não empolgou nenhum dos lados. Os donos da casa não tiveram grandes criações. Com isso, se fecharam, a fim de apenas administrar o placar. Já o Atlético-BA não fez diferente e diminuiu o ritmo. A equipe visitante só assustou no final. No lance, Dionísio cruzou, e Luís Carlos saiu mal do gol. Emerson cabeceou para fora, mesmo com o gol vazio.

