Botafogo-PB segura o Paysandu e vence a primeira na Série C Belo soube explorar as investidas ao ataque e conquistou um bom resultado na casa do rival

No jogo que sacramentou a 2ª rodada da Série C, o Botafogo-PB visitou o Paysandu e venceu por 2 a 0. O resultado deixou o time na vice-liderança da chave A, com 4 pontos. O Papão é o 8º da chave.

Na próxima jornada, o Paysandu busca a recuperação diante da Jacupiense, fora de casa. O Botafogo-PB encara o Volta Redonda, no Almeidão.

O primeiro gol do Botafogo-PB veio com Whelton. Na saída de bola do Paysandu, Luã recuperou e acionou o companheiro, que bateu firme e cruzado para sacudir a rede do Papão. Nos acréscimos da partida, Maurinho puxou contra-ataque e achou Marcos Aurélio, que driblou o goleiro e mandou para dentro da rede, 2 a 0.

