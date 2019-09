Botafogo oficializa ampliação de contrato com Engenhão e ganha elogio do prefeito

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou nesta terça-feira a prorrogação da concessão do Estádio Engenhão ao Botafogo por mais três anos e oito meses. O novo contrato vence em 8 de abril 2031.

A ampliação na concessão aconteceu porque o Botafogo praticamente não utilizou o estádio entre ido a obras que interditaram o estádio, entre março de 2013 e 2017, em razão de obras e da realização dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

O novo acordo foi comemorado pelo presidente do clube, Nelson Mufarrej. “Hoje é um dia em que quero aproveitar para agradecer ao prefeito Crivella pela prorrogação da concessão. O Botafogo ficou um período sem o (estádio) Nilton Santos, em função de problemas no estádio, e isso foi reivindicado, bem estudado, analisado e concedido. Vamos continuar e trabalhar para que o estádio continue sendo tratado com muito carinho”, afirmou Mufarrej.

O prefeito Marcelo Crivella, botafoguense declarado, cantou o hino do clube e ganhou uma camisa do zagueiro Joel Carli, presente na solenidade da assinatura do novo contrato no Palácio da Cidade – o volante João Paulo também representou o time no evento.

Crivella também falou sobre a decisão de ter assinado o novo contrato de concessão do estádio. “Estamos recolocando esse prazo naquela concessão inicial. É uma coisa justa, o Botafogo faz uma administração exemplar do estádio, que é muito bem cuidado. Hoje tivemos a oportunidade de recompor esse prazo”, disse o prefeito.

A concessão do estádio foi feita em 2007 e deu à Companhia Botafogo, empresa concessionária, o direito a explorar o local por 20 anos. A manutenção, o custo operacional e a segurança do Engenhão são responsabilidades da concessionária, agora com prazo estendido até 2031.