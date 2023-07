Botafogo oficializa acerto com Bruno Lage, campeão português com o Benfica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 15:14 Compartilhe

O Botafogo oficializou na manhã deste sábado o acerto com o técnico Bruno Lage, de 47 anos, que estava sem clube desde que deixou o Wolverhampton, da Inglaterra, em outubro do ano passado. O português desembarca no Brasil na próxima semana para assinar contrato com o líder do Campeonato Brasileiro, assumindo a posição deixada pelo seu conterrâneo Luís Castro há pouco mais de uma semana.

Ainda jovem e com uma carreira em formação, Bruno Lage viveu altos e baixos no futebol europeu. Em sua estreia como treinador, em 2019, foi campeão português com o Benfica, mas acabou dispensado no ano seguinte após uma sequência de jogos sem vencer. Meses depois, assumiu o Wolverhampton, no Campeonato Inglês, e na primeira temporada já garantiu a 10ª posição. Porém, em outubro de 2022, deixou a Inglaterra com o clube na zona de rebaixamento, após 16 meses no cargo.

Para acertar com o Botafogo, Lage ouviu sobre as garantias financeiras de John Textor e também a respeito do projeto da SAF para o futebol, hoje na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele irá assumir o clube após a saída do também português Luís Castro, que aceitou a proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, para trabalhar com Cristiano Ronaldo.

Bruno Lage era especulado no Botafogo há mais de uma semana, mas o acerto com John Textor veio apenas neste sábado. O treinador virá ao Brasil acompanhado de sua comissão técnica: os auxiliares Alexandre Silva, Carlos Cachada e Luís Nascimento, e os analistas Jhony Conceição e Diogo Camacho.

Neste domingo, às 18h30, contra o vice-líder Grêmio em Porto Alegre, o Botafogo segue sob o comando do interino Cláudio Caçapa. Com 33 pontos, o clube abre a 14ª rodada da competição com sete pontos de vantagem para o adversário e o confronto pode garantir uma distância ainda maior na liderança.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias