Botafogo oficializa a contratação do atacante Kelvin Jogador de 27 anos tem sacramentado nesta terça-feira contrato inicialmente até o fim do Brasileirão. Porém, clube tem possibilidade de renovar por mais duas temporadas

O Botafogo anunciou mais uma novidade para o decorrer da temporada. Na tarde desta terça-feira, o clube oficializou a contratação do atacante Kelvin, que assinou vínculo com o Glorioso até o fim do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação pelos próximos dois anos.

O jogador de 27 anos havia acertado as bases salariais com a diretoria alguns dias atrás. Em seguida, passou por exames médicos, assinou contrato e já está integrado ao elenco alvinegro. Caso seu desempenho seja satisfatório, o Glorioso pode estender o contrato por duas temporadas.

Kelvin, que tem passagens por clubes como Palmeiras, Vasco e Fluminense e, recentemente, estava no Avaí, é visto como uma opção de velocidade para o Botafogo. Ele desembarca em General Severiano para suprir as ausências de Luiz Fernando e Luis Henrique.

