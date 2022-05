Botafogo obtém virada no final sobre Fortaleza e John Textor festeja com torcida

O Botafogo obteve a primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Fortaleza, neste domingo, no Engenhão, de virada, por 3 a 1, em duelo válido pela sexta rodada. Já o time cearense permanece sem vitória na competição nacional.





O Botafogo alcançou os 11 pontos e está em quarto lugar na classificação, enquanto o Fortaleza é o lanterna, com apenas um ponto ganho. O detalhe que mudou o jogo foi a expulsão de Ceballos, aos 39 minutos da primeira etapa.

Após o apito final, o investidor John Textor, emocionado, foi até a torcida para festejar a primeira vitória do time em casa e agitou uma enorme bandeira do clube..

O panorama do primeiro tempo pouco é visto no futebol brasileiro. Apesar do jogo no Engenhão, o Fortaleza procurou o ataque desde o início e equilibrou as forças com o Botafogo.

A ofensividade das equipes criaram a possibilidade de contra-ataques e em um deles o Botafogo poderia ter aberto o placar, mas Victor Sá estava em posição de impedimento.

O Fortaleza não se intimidou e, aos 13 minutos, Lucas Lima é lançado, toca para o miolo da área. Romero divide com Gatito e a bola sobra para Moisés rolar para as redes. O VAR analisou o lance por três minutos antes de validar o gol cearense: 1 a 0.

A dsvantagem no placar desestabilizou o Botafogo, que demorou para se recuperar psicologicamente na partida. Já o Fortaleza mostrou maturidade para tocar a bola e esperar o surgimento de espaços. Em um desses lances, Romero por pouco não sai na cara de Gatito.

Quando parecia que os times iriam se resguardar para o intervalo, foi quando o jogo pegou fogo. Ceballos recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Fortaleza com dez homens em campo.

No lance seguinte, aos 41, Victor Cuesta recebeu pela esquerda e cruzou para Erison desviar para empatar a partida. O clima no Engenhão ficou eletrizante. Os cariocas tentaram usar a superioridade numérica de atletas e Tchê Tchê quase fez o segundo, mas o Fortaleza não se entregou e a disputa ficou aberta para a etapa final.

Como se esperava, Juan Vojvoda mudou o Fortaleza para o segundo tempo, ao substituir o centroavante Romero pelo zagueiro Titi na tentativa de reorganizar a equipe.

O jogo continuou muito disputado. O Botafogo pressionou, mas o Fortaleza foi perigoso nos lançamentos longos para Pikachu. Aos dez minutos, o VAR anulou um gol de Erison. Do lado do Fortaleza, o destaque foi a habilidade e coragem de Moisés. Mas foi Kayzer, em cobrança de falta, aos 29, que forçou Gatito a fazer bela defesa.

Todo o entusiasmo dos mais de 20 mil torcedores presentes ao Engenhão virou cobrança ao final dos 89 minutos, com o Botafogo não ten do sucesso em furar o bloqueio do Fortaleza, que mostrou grande poder de organizaçção apesar de ter um jogador a menos em campo.

Mas a virada veio aos 44 minutos. Patrick de Paula bateu falta, a bola desviou Pikachu e ‘matou’ o goleiro Marcelo Boeck: 2 a 1. O Fortaleza se desorganizou e o Botafogo aproveitou para fazer o terceiro com Daniel Borges, aos 48, para delírio da torcida no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 1 FORTALEZA

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Saravia (Hugo), Kanu, Víctor Cuesta e Daniel Borges; Tchê Tchê (Patrick de Paula), Luís Oyama e Lucas Fernandes (Chay); Erison, Diego Gonçalves (Vinícius Lopes) e Victor Sá. Técnico: Luís Castro.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima (Renato Kayzer) e Lucas Crispim (Igor Torres); Silvio Romero (Titi) e Moisés (Juninho Capixaba). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Moisés aos 13 e Erison aos 41 minutos do primeiro tempo. Patrick de Paula aos 44 e Daniel Borges aos 48 do segundo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Kanu, Diego Gonçalves, Patrick de Paula.

CARTÃO VERMELHO – Ceballos.

RENDA – R$ 577.386,00.

PÚBLICO – 23.616 presentes (21.782 pagantes).

LOCAL – Engenhão, no Rio.