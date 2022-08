Botafogo: Nilton Santos foi mais palco de gravação de novela que atletismo desde a Rio-2016

admin3 24/08/2022 - 5:00 Compartilhe

A questão da pista de atletismo tem sido pauta dentro e fora do Botafogo desde que John Textor afirmou que quer acabar com a estrutura. A intenção do norte-americano é construir novas arquibancadas e aproximar o torcedor do gramado na arena.

Os deputados André Ceciliano (PT) e Chiquinho da Mangueira (Solidariedade) foram para vias jurídicas para evitar. Os dois propuseram um projeto de lei pelo tombamento da pista, evitando que qualquer alteração seja feita. Parte dos argumentos dos deputados foram esses:

“A pista de atletismo foi construída com dinheiro público e é o único local com condições de receber competições mundiais por conta da sua pista de primeiro nível com nove raias no padrão standard da IAAF, sendo o mesmo material da que foi usado nos Jogos de Tóquio.

Tanto a pista interna como a externa são certificadas pela World Athletics (Federação Internacional de Atletismo), podendo receber qualquer evento internacional de pequeno, médio ou grande porte. Há ainda um campo anexo destinado a treinamentos e uma pista de atletismo interna para aquecimento.

Diante do exposto, por sua relevante contribuição e reconhecimento de sua história, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação da presente iniciativa.”

O LANCE! checou e nem tudo colocado por André Ceciliano e Chiquinho da Mangueira procede. O Estádio Nilton Santos já não está no itinerário dos principais eventos de atletismo há muito tempo. O Troféu Brasil de Atletismo realizado em junho desse ano foi o primeiro troféu realizado no local desde as Olímpiadas da Rio-2016.

Foram, portanto, oito anos sem uma competição oficial no Nilton Santos. Neste período, o estádio foi palco de mais gravações de capítulos de novelas. A “TV Globo” alugou a arena para a filmagem de alguns episódios da novela “Um Lugar ao Sol”, exibida no ano passado – nela, Cauã Reymond interpretou os gêmeos Renato e Christian, que eram gêmeos que torciam para o Botafogo.

O Nilton Santos foi palco de gravações de episódios da novela por cerca de 15 dias. Em algumas oportunidades, a equipe da “TV Globo” utilizou as estruturas da pista de atletismo e do campo. Desta forma, é possível afirmar que a infraestrutura foi utilizada mais para dramaturgia do que para o atletismo desde os Jogos Olímpicos de 2016.

Além disso, a realização do próprio Torneio Brasil de Atletismo esse ano foi criticada pelos envolvidos na competição. O Nilton Santos tem o aluguel mais caro do país em relação a outras pistas – vale lembrar que a realidade do esporte olímpico brasileiro está bem diferente da do futebol. O custo variava entre R$ 80 mil a R$ 100 mil por dia.

De acordo com reportagem do blog “Olhar Olímpico”, do “Uol”, os próprios atletas reclamaram da utilização do estádio como sede pela estrutura. Uma consequência até mesmo pelo tempo que parte das sustentações não eram utilizadas.

Ou seja, o Nilton Santos, além de não entrado na agenda do atletismo com uma frequência minimamente aceitável nos últimos oito anos, foi muito criticado por atletas e membros de comissão técnica quando teve a chance de sediar um evento oficial.

O projeto de lei será votado nesta quarta-feira por ter sido colocado em caráter de urgência. De qualquer forma, John Textor segue firme na ideia de retirar a pista de atletismo para aproximar as arquibancadas – e conta com o apoio do prefeito Eduardo Paes.

– Eu disse a ele (John Textor) que estaríamos prontamente abertos para que ele modernizasse o estádio e, assim, ficasse lá. É importante que um clube como o Botafogo, precisando de um estádio e tendo o Engenhão pronto, por que que vai tentar encontrar outro lugar? – afirmou Paes, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

Procurado pelo LANCE!, o Botafogo não se manifestou sobre o assunto até o fechamento da reportagem.

Wlamir Motta Campos, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) reiterou a vontade de contar com o local na agenda dos eventos olímpicos.

– Certamente temos total interesse de seguir utilizando a pista do Estádio Nilton Santos de forma harmoniosa com o futebol, pagando os custos operacionais exatamente como ocorreu no Troféu Brasil Loterias CAIXA 2022 – afirmou ao LANCE!.

