Botafogo negocia com dupla: saiba contratações, saídas e sondagens do clube no mercado Botafogo tem conversas com Danilo Barbosa, do Nice-FRA, e Tiquinho Soares, do Olympiacos-GRE; saiba todos os detalhes do vaivém Alvinegro no mercado da bola







O Botafogo promete ser um dos clubes que mais vai agitar o mercado da bola. Protagonista na primeira janela, o Alvinegro deve manter o ritmo. O LANCE! mostra as movimentações de chegadas, sondagens e saídas do Glorioso no tradicional Vaivém. Essa matéria será atualizada com o passar do tempo.

QUEM CHEGA

Fernando Marçal: o lateral-esquerdo foi a primeira contratação do Botafogo confirmada para a segunda janela. O defensor chegou sem custos junto ao Wolverhampton-ING.

Carlos Eduardo: o meio-campista, ídolo do Al-Hilal, chegou sem custos ao Alvinegro após rescindir o contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Luís Henrique: o cria voltou ao Botafogo, que superou a concorrência do Flamengo na negociação. O atacante chega por empréstimo junto ao Olympique de Marselha-FRA.

Adryelson: após sair do Sport, o zagueiro foi contratado sem custos pelo Botafogo e assinou um contrato até 2025.

Marlon Freitas: o volante do Atlético-GO assinou um pré-contrato e é o primeiro reforço do Botafogo para 2023. Ele vai terminar a temporada no Dragão.

QUEM PODE CHEGAR

Martín Ojeda: grande objetivo do Botafogo na janela, o clube tenta convencer o Godoy Cruz-ARG a liberar o atacante. O Alvinegro já tem um acordo com o atleta, que é um dos destaques do futebol argentino em 2022. A negociação seria acima dos 5 milhões de dólares (R$ 27,3 milhões, na cotação atual).

Daniel Ruiz: o Botafogo também apresentou o projeto ao jogador, que se interessou, mas o clube está longe de um entendimento com o Millonarios-COL por uma liberação.

Brian Rodríguez: é um jogador que o Glorioso observa por acreditar que é uma oportunidade de mercado. O uruguaio perdeu espaço nos Los Angeles FC com a chegada de Gareth Bale. O Botafogo fez uma sondagem para entender a situação. A negociação envolve 8 milhões de dólares (R$ 43,7 milhões).

Matheus Pereira: “sonho improvável” do Botafogo, o meio-campista do Al-Hilal gosta do projeto do Botafogo, quer voltar a trabalhar com Luís Castro e aceitou se adequar à realidade do futebol brasileiro, mas o time saudita não o libera por menos de R$ 100 milhões. A única forma do negócio sair seria com o jogador forçando uma saída.

Tiquinho Soares: o atacante de 31 anos é o principal alvo do Botafogo para a camisa 9. O Alvinegro já iniciou contatos com o Olympiacos-GRE e a negociação deve avançar caso o time seja eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Danilo Barbosa: o volante ex-Palmeiras também interessa ao Glorioso. O time já fez contatos formais com o Nice-FRA e entende que não será uma negociação complicada.

MELOU

Fransérgio: o Botafogo mostrou interesse no volante de 31 anos ainda no mês passado, mas recuou diante da alta pedida do Bordeaux-FRA.

Eran Zahavi: grande novela do Botafogo na janela, o clube chegou a ficar perto de um acordo com o atacante, mas o israelense preferiu voltar para o país natal e fechou com o Maccabi Tel Aviv.

James Rodríguez: outra tentativa de “nome impacto”, o colombiano avisou que o objetivo é continuar na Europa.

QUEM SAI

Felipe Ferreira: o jogador, que estava treinando com o time sub-23, foi liberado após receber uma proposta e sequer participou dos jogos do Brasileirão de Aspirantes. A Chapecoense será o destino.

Chay: destaque do Botafogo na Série B, o camisa 14 está a caminho do Cruzeiro. O meio-campista vai atuar no Cabuloso por empréstimo até o fim da Série B.

