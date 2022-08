Botafogo mapeia mercado e já inicia busca por contratações para 2023

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 5:00 Compartilhe

A temporada 2022 ainda está longe de acabar, mas o Botafogo já tem um olho aberto para o ano que vem. O Alvinegro já mapeia o mercado e até tem acordos finalizados – ou perto disso – com jogadores a partir do ano que vem.

Marlon Freitas e Lucas Perri são exemplos. O primeiro já assinou e será jogador do Alvinegro a partir do dia 1º de janeiro. O segundo está a passos largos de fechar o acordo e se tornar um atleta do Botafogo para fevereiro, já que o contrato com o São Paulo, o atual clube, termina com o janeiro.

A dupla chegará ao Glorioso sem custos. Como não haverá renovação com os atuais clubes, não há necessidade do pagamento de uma taxa de transferência para a outra instituição envolvida. O Botafogo aposta no projeto a médio/longo prazo e em valorização salarial para convencer os atletas.

E a coisa não deve parar por aí. O Botafogo tem jogadores em fim de contrato em dezembro – e que, consequentemente, já podem assinar pré-contrato – mapeados e segue observando as possibilidades. Ainda não há nenhuma situação tão avançada quanto as citadas, mas a diretoria já realizou outros contatos.

Martín Ojeda é mais um nome que pode aparecer apenas em 2023. Esse seria em um contexto diferente: ainda com contrato junto ao Godoy Cruz-ARG, o Botafogo, diante das dificuldades de comprá-lo na atual janela, cogita garanti-lo para o ano que vem. Nesse caso, claro, é uma negociação com outro clube e demandaria o pagamento de uma taxa de transferência.

A janela de transferências está rolando neste momento – e o Alvinegro, apesar de problemas em algumas negociações, tem quatro nomes contratos -, mas a próxima janela já está agitada pelos corredores do Nilton Santos antes mesmo de ser iniciada.

