Botafogo mantém tabu contra o Fluminense, vence o ‘Clássico Vovô’ e cola no G-6 do Brasileirão

O Botafogo manteve a fase atual no “Clássico Vovô”. Jogando no Engenhão, o time comandado por Renato Paiva recebeu o Fluminense, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e superou o adversário por 2 a 0.

Esta foi a oitava vitória consecutiva do atual campeão brasileiro e da América sobre o rival e o nono jogo invicto no duelo. A última vitória do Fluminense sobre o Botafogo foi na 14ª rodada do Brasileirão 2022, por 1 a 0, no dia 26 de junho.

O resultado ainda levou o Botafogo a oito pontos e à sétima colocação da tabela de classificação, enquanto o rival, que perdeu sua invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho, parou em 10, em quarto lugar.

O clássico carioca começou com domínio total do Botafogo. Dominando a posse de bola, o time da casa não conseguia chegar com objetividade e viu o momento de maior brilho da partida nos minutos iniciais ser um escanteio assinalado pelo árbitro, após Fábio demorara para repor a bola, aplicando a nova regra da Fifa.

Entretanto, o Botafogo passou a pressionar ainda mais e quase abriu o placar com Matheus Martins, que parou em milagre de Fábio aos 19 minutos. Porém, a pressão surtiu efeito. Aos 36, Igor Jesus recebeu de Martins na direita e cruzou rasteiro para Vitinho mandar para o fundo do gol e levar os mandantes em vantagem para o intervalo.

O atual campeão brasileiro ainda teve mais uma chance aos 44, com Igor Jesus, quando o camisa 99 subiu de cabeça e mandou na trave. Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário mudou. O Fluminense passou a atacar mais e quase igualou o marcador aos sete, quando Bernal arriscou de fora da área e John pegou no ângulo.

Os visitantes tiveram mais uma grande chance aos 27, quando em cobrança de falta, John Arias cobrou falta no travessão. Do outro lado, o Botafogo quase ampliou aos 37 com Igor Jesus, que de cabeça, mandou rente à trave.

Entretanto, o jogo não teve novas grandes chances, mas o time da casa ampliou o placar aos 49 minutos, num contra-ataque armado após erro de Paulo Baya. O meia Savarino carregou em velocidade e marcou o gol, coroando a sua grande atuação.

As equipes voltam a campo para a sétima rodada do Brasileirão apenas no próximo sábado (dia 3). A partir das 18h30, o Fluminense recebe o Sport no Maracanã. Pouco mais tarde, às 21h, é a vez do Botafogo visitar o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Antes, na terça-feira, o Fluminense faz o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil diante da Aparecidense-GO, às 21h30, no Maracanã. No dia seguinte, a partir das 19h, também pela competição nacional, o Botafogo recebe o Capital-DF, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 FLUMINENSE

BOTAFOGO – John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Savarino; Mastriani (Elias Manoel), Igor Jesus e Matheus Martins (Artur). Técnico: Renato Paiva.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Martinelli (Paulo Baya) e Ganso (Lima); Jhon Arias, Germán Cano (Everaldo) e Canobbio (Serna). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Vitinho, aos 36 minutos do primeiro tempo. Savarino, aos 49 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Alexander Barboza, Cuiabano, Savarino, Gregore (Botafogo) e Bernal, Freytes, Ganso, Jhon Arias (Fluminense).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ).

RENDA – R$ 656.420,00.

PÚBLICO – 12.943 torcedores.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).