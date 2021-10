Botafogo leva virada, perde para o Avaí em casa e cai para a 3ª posição na Série B No Nilton Santos, Alvinegro volta a jogar mal, conta com erros defensivos e é superado pelo Avaí, que assume a vice-liderança do Brasileirão

No jogo direto pelo G4 da Série B, melhor para o Avaí. O Leão da Ilha superou o melhor mandante e derrotou, na noite deste sábado, o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 28ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. De virada, Jean Cléber e Bruno Silva fizeram para o time catarinense, enquanto Diego Gonçalves abriu o placar para o Alvinegro.

O Avaí ultrapassou justamente o Botafogo com a vitória. O Leão, agora, tem 49 pontos e é o novo vice-líder da Série B. O Botafogo ficou com 48 e caiu para a 3ª colocação.

O Botafogo volta a jogar já na próxima sexta-feira, contra o CRB no Estádio Nilton Santos, às 19h, em mais uma partida decisiva pelo G4 da Série B. O Avaí retorna aos gramados já nesta terça-feira, dia 5, para medir forças com a Ponte Preta, às 19h, na Ressacada.

SONOLENTO

Toda a expectativa que cercava a partida não se pagou nos primeiros minutos da partida. O Avaí tinha mais a posse, mas não assustou Diego Loureiro em um lance de perigo concreto de gol. O Botafogo, por outro lado, apresentou dificuldade para criar jogadas e demorou até para dar a primeira finalização.

O ritmo do duelo até melhorou no decorrer do primeiro tempo, mas nada suficiente para fazer o placar mudar de placar. As duas equipes foram para o intervalo zeradas.

OUTRO RITMO

Não demorou praticamente nada para o segundo tempo superar o primeiro no que diz respeito a gols. Logo aos três minutos, Chay cobrou escanteio na primeira trave e Diego Gonçalves subiu mais alto que os defensores para abrir o placar.

EMPATE NA HORA CERTA

O gol fez o Botafogo crescer no jogo. O Alvinegro teve, pelo menos, mais uma chance clara de aumentar o placar, mas sofreu um castigo. O Avaí empatou em um cruzamento que parecia despretensioso de Jean Cléber, mas Gilvan errou o corte, a bola atravessou toda a área do Alvinegro e morreu no fundo das redes.

VIRA, VIROU!

O gol sofrido fez o Botafogo cair de produção. O Avaí cresceu na partida e passou a ocupar mais e mais o campo de ataque. A pressão, uma hora, acabou se fazendo presente: após rebatida da defesa, Bruno Silva recebeu com liberdade na entrada de área e, de primeira, sacramentou a virada.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Avaí

Data e horário: 02/10/2021, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Gramado: Bom

​Cartões amarelos: Barreto (BOT)

​Cartões vermelhos:

Gols: Diego Gonçalves (1-0, 3’/2ºT); Jean Cléber (1-1, 16’/2ºT); Bruno Silva (1-2, 34’/2ºT)

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges (Ênio 38’/2ºT), Carli, Gilvan, Carlinhos; Luís Oyama, Barreto; Marco Antônio (Rafael 25’/2ºT), Chay, Diego Gonçalves (Warley 25’/2ºT); Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.







AVAÍ: Glédson; Edílson, Alemão, Betão, Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço (Valdívia 30’/2ºT), Jean Cléber (Wesley 37’/2ºT); Copete (Renato 37’/2ºT), Jonathan (Rômulo 11’/2ºT), Vinícius Leite (Jadson 30’/2ºT). Técnico: Claudinei Oliveira.

