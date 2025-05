Botafogo leva susto, mas supera Estudiantes e depende só de si para avançar

O Botafogo entrou em campo nesta quarta-feira precisando fazer o resultado para seguir vivo na Libertadores. Atual campeão, o time carioca chegou abrir 2 a 0 no placar, mas levou um susto no Engenhão ao sofrer o empate para o Estuadiantes-ARG, porém contou com um golaço de Artur, aos 40 minutos, para vencer por 3 a 2 e chegar na última rodada do Grupo A precisando de uma vitória simples para se classificar às oitavas de finais.

Com o placar, o Botafogo chegou a nove pontos, empatado com o próprio Estudiantes, porém atrás no saldo de gols (4 a 2). Para se classificar, uma vitória simples no próximo dia 27, no Engenhão, faz o time de Renato Paiva ultrapassar o Universidad de Chile-CHI, que lidera a chave com 10 pontos. Um empate também garante o time carioca nas oitavas, mas para isso terá que torcer para o Carabobo-VEN, saco de pancadas da chave, vencer os argentinos.

O Botafogo começou o duelo com a proposta clara: ficar com a posse de bola e empurrar o Estudiantes no campo de ataque. O time até conseguiu fazer sua estratégia funcionar, empilhando chances. A melhor delas, quando Artur cruzou e Cuiabno cabeceou, praticamente na pequena área, por cima do gol.

Do outro lado, o time argentino ficou na espreita pelos contra-ataques. Até conseguiu algumas escapadas, mas nada que desse trabalho ao goleiro John. Na reta final, de tanto rodar a bola e pressionar, a estratégia surtiu efeito. Jair inverteu a jogada para Artur, que cruzou para Rwan Cruz, de carrinho, completar para as redes, aos 41 minutos.

O Botafogo voltou com a mesma postura para a segunda etapa. Dificultado a vida dos argentinos, logo com sete minutos, Alex Telles cobrou escanteio e Igor Jesus cabeceou para ampliar o marcador. Após o gol, o time relaxou e viu Palacios descontar em cobrança de pênalti, aos 16 minutos.

O gol fez o Botafogo recuar na partida e chamou os argentinos para o jogo. Somado ao cansaço físico, Palacios pegou o rebote na área e deixou tudo igual, aos 32. Quando o roteiro se encaminhava para uma maneira frustrante, Artur, aos 40, fez linda jogada individual e marcou um golaço para explodir o Engenhão.

O Botafogo agora tem outra decisão pela frente. No domingo, às 18h30, tem pela frente o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A última rodada da fase de grupos da Libertadores acontece somente no dia 27 deste mês, quando recebe o Universidad de Chile-CHI, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 ESTUDIANTES-ARG

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Jeffinho); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Cuiabano; Artur (Danilo Barbosa), Igor Jesus e Rwan Cruz (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Paiva.

ESTUDIANTES-ARG – Mansilla; Santiago Núñez, Boselli (Cetré) e Facundo Rodríguez; Meza, Gabriel Neves (Piovi), Ascacíbar, José Sosa (Farías) e Arzamendia (Tobio); Palacios e Alario (Luciano Giménez). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS – Rwan Cruz, aos 41 minutos do primeiro tempo. Igor Jesus, aos sete, Palacios, aos 16 e 32, Artur, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cuiabano (Botafogo); Ascacíbar, Meza e Arzamendia (Estudiantes).

ÁRBITRO – Juan Benítez (PAR).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).