Botafogo leiloará camisas usadas contra o Vitória; lucro irá para projeto que acolhe pessoas LGBTQIA+ A braçadeira de capitão foi pintada nas cores do arco-íris e irão a leilão. O clube também revelou que todas as camisas serão autografadas

Na noite desta quarta-feira, o Botafogo anunciou que a braçadeira de capitão e as camisas usadas na partida contra o Vitória, válida pela oitava rodada da Série B, serão leiloadas. No centro do uniforme usado pelos jogadores está a frase “#AmorÉAmor”, além disso, a braçadeira está pintada nas cores do arco-íris.

O clube também revelou que todas as camisas serão autografadas e o lucro será revertido para o projeto Casa 1, que acolhe pessoas LGBTQIA+. Clique aqui e participe!

Mais uma ação G-L-O-R-I-O-S-A da nossa parceria com a Centrum. Quer guardar para sempre essa camisa e braçadeira de capitão históricas usada pelo Fogão no jogo contra o Vitória? Entre no site da MatchWornShirt e participe do leilão que já está rolando por lá.

Todas as camisas serão autografadas e o lucro dos lances será revertido para o projeto Casa 1, que acolhe pessoas #LGBT+ Coração laranjaCoração amareloCoração azulCoração verdeCoração roxo

