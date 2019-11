Botafogo joga na Vila Belmiro em busca de pontos na luta contra a degola

A derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quinta-feira no Engenhão, complicou a caminhada do Botafogo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o time de Alberto Valentim não tem tempo para lamentar e já volta a campo no domingo para mais um duelo complicado, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Com a distância para a zona da degola em apenas três pontos, Alberto Valentim entende que o jogo em Santos será de grande importância para o Botafogo. “O time do Sampaoli tem muita qualidade, é uma equipe muito intensa, que marca forte e tem jogadores de velocidade. Precisamos fazer pontos em Santos para aumentar a distância para os times que cairiam”, analisou o treinador.

Para essa partida, o técnico pode promover o retorno do polivalente Cícero ao meio de campo. Contra o Cruzeiro, ele deu lugar ao volante Gustavo Bochecha, que deve retornar ao banco de reservas.

O principal desfalque segue sendo o atacante Rodrigo Pimpão, que se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele só deve retornar ao Botafogo nas rodadas finais do Brasileirão.