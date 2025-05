Botafogo joga na Fonte Nova no reencontro de Renato Paiva com o Bahia

Atual campeão do Brasileirão, o Botafogo quer alcançar as primeiras posições da tabela após um fraco início de campanha. Neste sábado, terá pela frente o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada. O confronto começa às 21 horas e marca o reencontro do técnico Renato Paiva com o torcedor tricolor.

Paiva passou pelo time baiano em 2023, onde sagrou-se campeão estadual. Apesar do início promissor, a trajetória do treinador português em Salvador terminou em setembro do mesmo ano, quando pediu demissão após muita oscilação da equipe em campo.

Em outro clube, Paiva vive situação semelhante, em termos de altos e baixos. Depois de passar por um período turbulento e com pressão da torcida, o Botafogo conseguiu dois resultados importantes seguidos: superou o Fluminense por 2 a 0, pelo Brasileiro, e goleou por 4 a 0 o Capital-DF, pela Copa do Brasil. O alvinegro é o oitavo colocado da tabela, com oito pontos, um atrás do tricolor, em sétimo. O Flamengo é o líder, com 14 pontos.

Mas o técnico botafoguense tem muitas baixas para continuar esta série positiva. Ele não poderá contar com o zagueiro Alexander Barboza, com dores no pé esquerdo, o meia Savarino, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e o atacante Matheus Martins, em tratamento de um problema muscular na coxa esquerda.

O defensor não poderia jogar mesmo se estivesse apto fisicamente, pois estará cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos devem ser Danilo Barbosa, Artur e Jeffinho, respectivamente.

O volante Gregore está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também não estará à disposição. Allan e Patrick de Paula disputam a titularidade no setor. Caso Patrick seja escalado, Marlon Freitas deve atuar mais recuado, como primeiro homem do meio-campo. A tendência é que Renato Paiva continue apostando em um esquema com dois centroavantes. Igor Jesus, assim, formará a dupla de ataque com Rwan Cruz ou Mastriani.

Por outro lado, o Bahia também chega embalado e soma quatro triunfos consecutivos, todos por 1 a 0, contra Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão, Atlético Nacional, pela Copa Libertadores, e Paysandu, pela Copa do Brasil.

O zagueiro David Duarte, o lateral-esquerdo Luciano Juba, os volantes Caio Alexandre e Jean Lucas, e o meia Everton Ribeiro voltam ao time titular. O quarteto foi poupado contra o Paysandu, em Belém (PA), visando o duelo pelo Brasileirão.

O técnico Rogério Ceni ainda não definiu quem será a referência ofensiva. Luciano Rodríguez e Willian José disputam a vaga. O centroavante escolhido deve atuar junto com Ademir e Erick Pulga.

O lateral-direito Gilberto é a principal dúvida. Ele sentiu um incômodo na coxa contra o Paysandu e não tem sua presença confirmada. A situação no setor preocupa, já que o reserva Santiago Arias se recupera de um estiramento muscular e deve perder os próximos quatro compromissos. Diante deste cenário, o volante Erick pode ser improvisado.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA X BOTAFOGO

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto (Erick), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Luciano Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO – John; Vitinho, Jair, Danilo Barbosa e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Patrick de Paula, Artur e Jeffinho; Mastriani (Rwan Cruz) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Arena Fonte Nova, Salvador (BA).