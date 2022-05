Botafogo investe em infraestrutura e vestiário do Nilton Santos vai entrar em obras Clube tem intenção fornecer aos jogadores melhores condições de infraestrutura no Nilton Santos e atender demandas da comissão técnica

O Botafogo vai investir em infraestrutura no vestiário do Estádio Nilton Santos. A ideia do projeto é fornecer melhores condições para os jogadores, bem como colaboradores. A conclusão desta etapa está prevista para o dia 06 de junho, quando o Alvinegro enfrentará o Goiás, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.





Esta é mais uma das reforças promovidas para atender as necessidades específicas da comissão técnica. Na última quarta-feira, o clube já tinha anunciado que o gramado estava interditado para aplicação da grama de inverno.

Confira a nota oficial do Botafogo:

​”Com o intuito de oferecer melhores condições para atletas e colaboradores na nova gestão da SAF, o Botafogo está avançando nas obras para reformulação da infraestrutura de suas instalações. O vestiário do time principal, no Estádio Nilton Santos, é o próximo item da lista: está em reforma e a expectativa de conclusão da próximo etapa é para o dia 6 de junho, quando o Botafogo enfrenta o Goiás. O campo principal, como se sabe, está interditado para aplicação da semente de inverno.

O novo vestiário vai gerar mais conforto, otimização de espaço e atender demandas específicas da comissão técnica para o dia a dia de trabalho. Entre outras, estão sendo realizadas alterações da infraestrutura de ar-condicionado, impermeabilização da laje, rebaixamento do teto, revisão das instalações elétricas, troca de pisos, reforma e revestimento das paredes.

Haverá um novo projeto de iluminação e marcenaria com novas cabines, assentos e armários para os atletas, além da criação de uma ilha suspensa central com 4 aparelhos de televisão e um novo projeto de identidade visual com personalização dos escaninhos e customização geral do ambiente alvinegro.”

