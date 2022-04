Botafogo inicia venda de ingressos do público geral para jogo contra o Corinthians Agora torcida botafoguense pode comprar bilhetes pela internet para estreia da Série A; Vendas nas bilheterias físicas começam somente na quinta-feira

O Botafogo começou a vendas de ingressos do público geral para a estreia da Série A contra o Corinthians, no domingo (10), às 16h, no Nilton Santos. Agora os bilhetes estão disponíveis para toda a torcida alvinegra comprar pela internet. Já a comercialização na bilheteria do estádio, ocorrerá somente a partir da quinta-feira (07).

A partida será marcada pelo primeiro jogo oficial do técnico Luís Castro com o elenco repleto de novos reforços. Até este sábado, a estimativa era que cerca de 5 mil bilhetes já haviam sido comprados pelos sócios ‘Camisa 7’. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 320 a inteira.

Confira as informações da venda de ingressos para Botafogo x Corinthians:

Carga disponibilizada: 39.999 ingressos

Venda no site: www.botafogo.com.br/ingresso

Abertura dos portões: 14h

SETORES DISPONÍVEIS:

Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (Corinthians)

(Os setores Norte e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)

*Para informações sobre os Camarotes entre em contato conosco pelo e-mail camarotes@bfr.com.br

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$60

Meia – R$30

Plano Glorioso – Check in Grátis

Planos Cria e Cria+ – Check in Grátis

Plano Alvinegro – R$10

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30

Plano BNC (Legado) – R$30

Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$40

Meia – R$20

Plano Glorioso – Check in Grátis

Planos Cria e Cria+ – Check in Grátis

Plano Alvinegro – R$10

Plano Preto – R$15

Plano Branco – R$20

Plano BNC (Legado) – R$20

Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira – R$100

Meia – R$50

Plano Glorioso – Check in Grátis

Planos Cria e Cria+ – Check in Grátis

Plano Alvinegro – R$15

Plano Preto – R$35

Plano Branco – R$50

Plano BNC (Legado) – R$50

Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR NORTE – INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO NORTE)

Inteira – R$40

Meia – R$20

Plano Glorioso – Check in Grátis

Planos Cria e Cria+ – Check in Grátis

Plano Alvinegro – R$10

Plano Preto – R$15

Plano Branco – R$20

Plano BNC (Legado) – R$20

Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

TRIBUNA DE HONRA

Inteira – R$320

Meia – R$200

Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)

SETOR SUL – VISITANTE (ACESSO PELO SETOR SUL)

Inteira – R$40

Meia – R$20

ATENÇÃO: Para essa partida, os sócios-proprietários não terão direito a descontos ou check-in.

PONTOS DE VENDA FÍSICA

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

– Quinta (07/04): 10h às 17h

– sexta (08/04): 10h às 17h

– Sábado (09/04): 10h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheterias Leste, Oeste e Sul)

– Domingo (10/04): 10h às 16h45

COMPROVAÇÃO VACINAL

A comprovação da vacinação é obrigatória se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.

50 anos ou mais: Exigida a Dose de reforço

18 a 49 anos: Exigida a Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

Importante: O torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

ESTACIONAMENTO

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 13h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios é de R$20. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.

