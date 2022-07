Botafogo inicia segundo turno contra o Corinthians e Luís Castro tem novo ‘ciclo’ Após primeiro turno irregular, reforços e tempo dão esperança de segunda metade mais animadora para o Botafogo no Campeonato Brasileiro







Há quem diga que a melhor forma de recomeçar é retomar, de certa forma, para o ponto de início. O Botafogo terá oportunidade de fazê-lo neste sábado. O Alvinegro enfrenta o Corinthians às 19h na Neo Química Arena pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Dezenove rodadas depois, o Glorioso reencontra o Timão em um contexto bem diferente do anterior. No primeiro, um lotado Estádio Nilton Santos com torcedores repletos de expectativas após a janela mais agitada da história do clube viu o Botafogo ser presa fácil e perder por 3 a 1 na estreia da competição.

Desde então, o Glorioso foi uma equipe irregular. Entre altos e baixos dentro de campo, o clube sofreu com lesões fora das quatro linhas. Luís Castro, é verdade, demorou para se acostumar com a realidade do futebol brasileiro e se adaptar aos problemas, mas a coisa parece ter encontrado um rumo de caminho positivo ao que tudo indica.

As últimas atuações do Botafogo são animadoras. Mais do que os resultados podem indicar, a amostragem da equipe é de fazer o torcedor sentir algo que ainda não havia aparecido nos outros jogos do Campeonato Brasileiro. Se isso vai continuar aparecendo? As próximas 19 rodadas vão responder.

Neste sábado, o Botafogo que chega à Neo Química Arena é um que está dentro do objetivo proposto internamente pelo próprio clube, mas que dá indícios de pode – e tem condições – de entregar mais. Os novos jogadores, claro, serão fundamentais para tal.

O projeto é de médio a longo prazo, os envolvidos nunca esconderam isso. Há a construção de uma identidade dentro e fora de campo para o Botafogo, e o clube terá mais 19 capítulos para ajudar a pavimentar este caminho.

