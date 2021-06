Botafogo inicia pagamento de rescisões para funcionários demitidos Clube de General Severiano teve a verba desbloqueada pela Justiça do Trabalho e iniciou a quitar os débitos com os colaboradores nesta terça-feira

Sem tempo a perder. Após ter praticamente R$ 800 mil liberados pela Justiça do Trabalho na última segunda-feira, o Botafogo iniciou, nesta terça-feira, o pagamento das rescisões e indenizações dos funcionários que foram demitidos no começo do mês passado.

Como são mais de 70 pessoas para receber débitos com o clube, a tendência é que nem todos os pagamentos sejam concluídos até esta terça-feira, mas que durante a semana tudo já esteja quitado com os antigos colaboradores.

A ação está sendo acompanhada de perto pelo SindeClubes, que “ajuda” os ex-funcionários do clube nesta questão.

No começo de maio, praticamente todos os setores do clube foram afetados por um corte de gastos. Mais de 90 pessoas foram desligadas – entre funcionários, atletas com bolsa e prestadores de serviço. A promessa para quem ficou é de estabilidade, pelo menos até o fim da temporada.

E MAIS:

Veja também